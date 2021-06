Une délégation sénégalaise de cinq triathlètes est à Accra pour les Championnats de la Zone ouest-africaine de triathlon, prévus vendredi 18 et samedi 19 juin 2021. Anta Ndiaye, tenante du titre en sénior dames, et ses compatriotes vont défendre leur leadership dans la sous-région.

Les triathlètes sénégalais sont à Accra, dans le cadre des Championnats 2021 de la Zone ouest-africaine de triathlon. Cette compétition, prévue dans la capitale ghanéenne, regroupe pendant deux jours (vendredi 18 et samedi 19 juin) le Niger, la Gambie, le Bénin, la Sierra Leone, le Sénégal et le Ghana, pays hôte. La délégation sénégalaise, composée de cinq athlètes, un coach et un officiel, sera très entendue dans ces joutes. A la dernière édition qui s’est déroulée à Dakar, en décembre 2019, les Sénégalais avaient raflé la majorité des médailles d’or, notamment en sénior hommes et dames, en junior filles et en catégorie jeunes garçons et filles.

‘’C’est dire donc que notre participation à cette compétition, c’est d’abord de défendre nos titres et notre leadership dans la discipline au niveau sous-régional’’, a indiqué le communiqué de la Fédération sénégalaise de triathlon (FSTri).

Pour atteindre cet objectif, Anta Ndiaye (élite dames), sera le porte-étendard de la délégation sénégalaise. Championne en titre dans la catégorie senior dames, Anta sera à Accra pour défendre sa première place.

Par contre, Mamadou Diop, tenant du titre chez les seniors hommes, ne pourra pas défendre son sacre, à cause d’une ‘’blessure’’. Birane Samb, qu’il avait devancé lors de la dernière édition à Dakar, essayera de lui succéder.

Parmi les athlètes sénégalais qui seront au Ghana, informe le communiqué, il y a deux juniors, Cherif Malainy Diop (Garçons) et Anta Sock Diaw (Filles) et Salimata Ndiaye Guèye dans la catégorie jeunes filles. ‘’La participation du Sénégal permettra aussi à nos athlètes de la petite catégorie de se mesurer à leurs homologues de la zone et de se familiariser avec les exigences d’une compétition internationale de triathlon. Ce qui constitue de très bonne chose dans le processus de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026’’, a soutenu la FSTri.

Le Championnat de la Zone ouest-africaine fait partie des Championnats d’Afrique de zones institués par la Confédération africaine de triathlon pour permettre aux fédérations africaines d’améliorer leurs compétences dans l’organisation d’épreuves de triathlon et développer la pratique de la discipline sur le continent. C’est une compétition qui regroupe les triathlètes des catégories jeunes (14 à 16 ans), juniors (17 à 19 ans) et séniors (20 ans et plus) des fédérations ouest-africaines de triathlon. Pour la première fois, cette année, informe le communiqué, cette compétition est inscrite dans le calendrier international de la Fédération internationale de triathlon. ‘’Ce qui signifie que les résultats obtenus par les athlètes compteront dans le classement mondial.’’

Les places seront donc âprement disputées.