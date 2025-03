Si les internationaux sénégalais ne sont plus en course en Ligue des champions européenne, quelques-uns sont encore en lice en Asie, en l’occurrence Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Leaders et invaincus lors de la Conférence Ouest de la phase de poules de la Ligue des champions asiatiques, les Bleus d’Al-Hilal se déplacent en Ouzbékistan pour affronter le Pakhtakor Tashkent (8e de la phase de groupes) dans le cadre des 8es de finale. Après le match nul d’Al-Nassr la veille contre le club iranien d’Esteghlal FC, Kalidou Koulibaly et ses partenaires doivent décrocher un résultat positif à l’extérieur pour garder une option sur la qualification. Malgré l’absence de longue date sur blessure de son attaquant vedette Aleksandar Mitrovic, le technicien portugais Jorge Jesus peut compter sur le Brésilien Marcos Leonardo en pointe. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne reste sur 15 buts et 2 passes décisives sur ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est également de la partie aux côtés de l’international saoudien Ali Albulayhi.

Dès le début de la rencontre, les Saoudiens dominent, mais ne réussissent pas à trouver le chemin des filets. Contre le cours du jeu, les Ouzbèkes ouvrent le score à la 29e mn. Sur une contre-attaque rapide déclenchée par l’international ouzbèke Khozhiakbar Alizhonov, le Colombien Brayan Riascos trouve en retrait dans la surface le Brésilien Giovino Flamarion. Ce dernier trompe Yassin Bono d’un tir du pied gauche. Le score du match ne va pas changer malgré la confiscation du ballon par Al-Hilal (63 % de possession). Durant toute la rencontre, la domination des partenaires de Koulibaly est vaine. Flamarion et ses coéquipiers se créent les meilleures occasions (3 contre 2 pour Al Hilal), la plupart en contres-attaques.

Capitaine courage

Solide dans sa moitié de terrain, Koulibaly permet à son équipe de limiter la casse et de ne prendre qu’un but. Le défenseur de 33 ans réussit six dégagements, trois interceptions et récupère six ballons, gagne 7 duels sur 12 et bloque un tir. L’ancien joueur du Napoli réussit aussi 83 % de ses passes, dont 60 % de passes longues. Cette courte défaite n’enterre pas totalement les champions en titre saoudien. Ils ont une chance de renverser les Ouzbèkes au match retour, mercredi prochain à Riyadh, pour espérer poursuivre leur parcours en Ligue des champions asiatiques.

Mendy prend une option sérieuse

Deuxième de cette phase de poules de la Conférence Ouest, Al-Ahli effectue le voyage au Qatar pour affronter le club d’Al-Rayyan (7e). Le portier sénégalais Édouard Mendy est titularisé dans les cages. Dans un match âprement disputé, les hommes de Matthias Jaissle se mettent à l’évidence dès la demi-heure de jeu. Sur une phase bien construite, le capitaine Roberto Firmino trouve dans la surface le Brésilien Wenderson Galeno. Quatre minutes après, Al-Ahli double la mise et fait le break par le biais de Riyad Mahrez sur une nouvelle passe de Roberto Firmino. Le score ne bouge pas jusqu’à la fin de la première période. Le gardien de but sénégalais est sollicité à deux reprises par les attaquants d’Al-Rayyan, mais sans danger.

Au retour des vestiaires, les Qataris reviennent avec de meilleures intentions, mais ne réussissent toujours pas à se créer de grosses occasions. Mais ils réduisent la marque à la 71e mn contre le cours du jeu, grâce à Roger Guedes (1-2). Ils gardent espoir et vont tenter d’inscrire un deuxième but. En fin de partie, Firas Al Buraikan met fin au suspense et donne la victoire définitivement à Al-Ahli en inscrivant le troisième but sur une passe décisive de Galeno (90e+5, 1-3). Mendy et ses coéquipiers prennent un avantage considérable grâce à cette victoire obtenue à l’extérieur. Le match retour va se jouer mercredi prochain, à 20 h en Arabie saoudite.

MAMADOU KANE