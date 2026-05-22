Le président de la République a honoré les équipes nationales championnes d’Afrique U15 et U17 en les décorant de la médaille Gaïndé de la performance. En recevant les Lionceaux à la Présidence de la République, ce lundi, Bassirou Diomaye Faye les a récompensés à la hauteur de leur performance.

Le travail bien accompli mérite reconnaissance et récompense. C’est ce que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a fait, ce lundi, en recevant les Lionceaux vainqueurs de la CAN U15 et de la CAN U17. Ils ont été décorés de la Médaille Gaïndé de la performance, honorant les citoyens sénégalais qui se sont illustrés par des exploits exceptionnels, un courage remarquable ou une contribution décisive au progrès et au rayonnement du Sénégal. « Le talent fait gagner les matchs, le caractère fait gagner des titres. Ce que vos deux générations ont montré à l'Afrique, c'est la virtuosité, la force d'âme, ce sang-froid qui ne s'improvise pas, qui se construit dans l'effort quotidien, dans l'écoute des éducateurs, dans le respect des règles et de l'adversaire. Voilà la véritable leçon de vos sacres », a-t-il affirmé. Le président n’a pas dérogé à la traditionnelle marque de reconnaissance de la nation en récompensant les champions comme il se doit. Ainsi, le président Faye a dégagé une enveloppe de 311 420 000 francs CFA pour les deux sélections et leurs encadrements respectifs.

Les U17 ont eu droit à un jackpot de 174 520 000 francs CFA. Chaque joueur a obtenu un iPad de onzième génération, une assurance maladie de deux ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois ainsi qu’une enveloppe financière pour chaque joueur (la somme n’ayant pas été révélée). Leur encadrement technique a droit à une prime financière et à un iPad de onzième génération. Pour faire profiter du succès des joueurs au football local, le président de la République a octroyé une prime au profit de la ligue de chaque joueur ayant pris part à la CAN des cadets. Il a procédé de la même manière pour les U15, qui ont empoché au total 136 900 000 francs CFA. Chaque joueur a droit à un iPad de onzième génération, une assurance maladie de deux ans, une bourse scolaire de formation de 24 mois, une enveloppe financière ainsi qu’à du matériel didactique, dont un équipement pour chaque joueur. Leurs encadreurs techniques ont obtenu une prime financière et un iPad de onzième génération chacun.

Diomaye plaide pour des champions « instruits, responsables et exemplaires »

Dans son adresse, le président de la République a salué les exploits des deux équipes. En avril 2026, les U15 ont remporté pour la première fois la CAN scolaire à Harare (Zimbabwe) en battant en finale l’Ouganda (0-0, 5 TAB à 4). Diomaye Faye a insisté sur le double statut des minimes : écoliers et footballeurs. « Votre trophée dit qu'au Sénégal, le chemin de l'excellence sportive passe par la salle de classe. Votre trophée dit que la République sait former des esprits autant que des talents sportifs », a-t-il déclaré. Il a invité les jeunes champions à ne pas négliger leur scolarité, mais à « trouver le juste équilibre entre vos études, votre entraînement, les compétitions et à faire de la rigueur scolaire l’alliée de votre ambition sportive ». Le président Faye est convaincu que « l'école demeure une certitude, un socle pour la vie » et que le « football ne doit jamais être un chemin de déscolarisation ». Selon lui, le football « doit être un accélérateur d'apprentissage, une école de caractère au service de l'avenir. Je compte sur vous pour être les gardiens de cet équilibre, afin que chaque réussite sur le terrain s'accompagne d'un progrès en classe et que demain, nos champions soient aussi des citoyens instruits, responsables et exemplaires ».

Quant aux cadets, vainqueurs de la CAN U17 au Maroc le 4 juin dernier, en battant en finale la Tanzanie (1-1, 4 TAB à 2), après un début laborieux marqué par une défaite d’entrée contre l’Afrique du Sud (2-1), le chef de l’État a magnifié leur « caractère », leur « courage », leur « discipline » et leur « solidarité ». À l’endroit des joueurs de la sélection U17 qui sont en décrochage scolaire, il a demandé à leurs parents, aux clubs et à la Fédération « d'unir leurs forces pour vous aider à reprendre le chemin des études ou à vous engager dans une formation qualifiante, tout en poursuivant votre ambition de réussir dans le football ».

LOUIS GEORGES DIATTA