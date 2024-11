Les autorités de 19 pays africains ont arrêté 1 006 suspects et démantelé 134 089 infrastructures et réseaux malveillants, grâce à une opération conjointe d'Interpol et d'Afripol contre la cybercriminalité. Au Sénégal, huit personnes, dont cinq ressortissants chinois, ont été arrêtées dans le cadre d'une opération de Ponzi en ligne d'un montant de six millions de dollars touchant 1 811 victimes.

L'opération Serengeti (du 2 septembre au 31 octobre) a ciblé les criminels derrière les ransomwares, les piratages de messagerie professionnelle (BEC), l'extorsion numérique et les escroqueries en ligne, tous identifiés comme des menaces importantes dans le rapport d'évaluation des cybermenaces en Afrique 2024. Selon un communiqué parcouru par ‘’EnQuête’’, plus de 35 000 victimes ont été identifiées au cours de l'opération, avec des cas liés à près de 193 millions de dollars de pertes financières dans le monde.

‘’Des escroqueries marketing à plusieurs niveaux à la fraude par carte de crédit à l'échelle industrielle, le volume et la sophistication croissants des attaques cybercriminelles sont très préoccupants. L’opération Serengeti montre ce que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble et ces arrestations à elles seules épargneront à d’innombrables futures victimes potentielles de réelles souffrances personnelles et financières. Nous savons que ce n’est que la pointe de l’iceberg, c’est pourquoi nous continuerons à cibler ces groupes criminels dans le monde entier’’, confie Valdecy Urquiza, le secrétaire général d'Interpol ( Organisation internationale de police criminelle).

En effet, les informations fournies par les pays participants sur les affaires en cours avec Interpol ont été intégrées dans 65 rapports cyberanalytiques qui ont été produits pour garantir que les actions sur le terrain étaient fondées sur le renseignement et centrées sur les acteurs les plus importants.

Les partenaires du secteur privé, notamment les fournisseurs de services Internet, ont également joué un rôle essentiel en partageant des renseignements, en soutenant les analyses et en perturbant les activités criminelles. Ils ont fourni une assistance sur site et offert une assistance à distance 24 heures sur 24 pour corriger les vulnérabilités et sécuriser les infrastructures critiques pour les pays membres participants.

Ce qui fait dire à l’ambassadeur Jalel Chelba, directeur exécutif d’Afripol (Mécanisme africain de coopération policière) que grâce à Serengeti, Afripol a considérablement renforcé son soutien aux forces de l’ordre dans les États membres de l’Union africaine. ‘’Nous avons facilité des arrestations clés et approfondi nos connaissances sur les tendances de la cybercriminalité. Nous nous concentrons désormais sur les menaces émergentes telles que les logiciels malveillants pilotés par l’IA et les techniques d’attaque avancées’’, ajoute-t-il.

Au Kenya, les agents ont résolu une affaire de fraude par carte de crédit en ligne liée à des pertes de 8,6 millions de dollars. Les fonds, volés grâce à des scripts frauduleux exécutés après avoir modifié le protocole de sécurité du système bancaire, ont été rapidement redistribués par le groupe via Swift à des sociétés aux Émirats arabes unis, au Nigeria et en Chine, puis à des institutions d'actifs numériques offrant des services commerciaux et financiers réglementés dans plusieurs juridictions. Près de deux douzaines d'arrestations ont été effectuées jusqu'à présent.

Cinq ressortissants chinois arrêtés au Sénégal

Au Sénégal, huit personnes, dont cinq ressortissants chinois, ont été arrêtées dans le cadre d'une opération de Ponzi en ligne d'un montant de 6 millions de dollars touchant 1 811 victimes. Une perquisition dans leur appartement a permis de découvrir plus de 900 cartes SIM, 11 000 USD en espèces, des téléphones, des ordinateurs portables et des copies de cartes d’identité des victimes.

De leur côté, les autorités nigérianes ont arrêté un homme accusé d'avoir organisé des escroqueries à l'investissement en ligne. Il aurait gagné plus de 300 000 USD en attirant ses victimes via des plateformes de messagerie avec de fausses promesses de retours en cryptomonnaies.

Au Cameroun, les autorités ont arrêté un groupe soupçonné de trafic de victimes originaires de sept pays différents dans le but de lancer une escroquerie de marketing à plusieurs niveaux. Après avoir payé une ‘’cotisation’’, les victimes se sont vu promettre des opportunités d’emploi ou de formation, mais une fois au Cameroun, elles ont été retenues captives et obligées d’attirer d’autres personnes dans le programme pour obtenir leur liberté. Les premières estimations montrent que le groupe aurait déjà empoché au moins 150 000 USD d'honoraires.

Les enquêteurs angolais ont démantelé un groupe criminel international qui exploitait un casino virtuel à Luanda. Le groupe, qui ciblait principalement les joueurs brésiliens et nigérians, a escroqué des centaines de personnes via sa plateforme en ligne, offrant un pourcentage des gains aux membres qui recrutaient de nouveaux abonnés. Quelque 150 arrestations ont été effectuées et les policiers ont saisi 200 ordinateurs et plus de 100 téléphones portables.

L’opération Serengeti a été menée avec le financement du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ainsi que du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

