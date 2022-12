Le 5 décembre de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale des volontariats. Pour anticiper cette journée, le Consortium jeunesse Sénégal a organisé hier un forum national du volontariat. Lors de cette rencontre, le représentant de France volontaire au Sénégal a expliqué que l’État sénégalais s’est doté d’une nouvelle loi sur le volontariat, mais sa promulgation n’est pas encore effective. Pour Moussa Ba, ils attendent l’effectivité de ladite loi.

L’objectif de leur forum était de commencer ce travail pour définir un peu quelques notions à travers les décrets d’application, les arrêtés qui vont être le socle de cette loi. Le travail va se poursuivre, car, selon lui, une demi-journée est insuffisante pour parler de toutes les questions qui tournent autour de ce sujet. ‘’On doit régler ce problème de décret d’application, car c’est un travail qui est entamé et qui s’inscrit sur la durée pour que, d’ici la fin de l’année 2023 qui arrive, on puisse avoir ces décrets et arrêtés. Et que le volontariat, à travers cette loi, soit véritablement effectif au Sénégal.

Je voulais aussi préciser que cette loi va davantage encadrer le volontariat, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ainsi, les volontaires se verront rémunérer, doter d’une assurance, une indemnité de subsistance, entre autres. La réalité est que le volontariat est entré dans la tradition des Sénégalais. On le pratique dans ce pays depuis les années 1950’’, indique M. Ba.