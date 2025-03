Yaye Khadidiatou Djamila Diallo fait partie des deux premières femmes nommées à des postes de direction sous l’ère du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sa nomination intervient dans un climat où les associations féministes dénonçaient une sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles du nouveau régime. L’accession de cette spécialiste en droit des affaires à la tête de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) est ainsi perçue comme un tournant dans la reconnaissance du leadership féminin au sein de l’Administration publique.

Son immersion dans le monde professionnel débute par des stages dans des entreprises de renom comme BIS et Bolloré, avant d’intégrer divers cabinets d’avocats en tant que juriste interne. Ces expériences lui confèrent une solide expertise en droit des entreprises, qu’elle mettra plus tard au service de la petite enfance, dans le cadre de ses nouvelles responsabilités.

Sa nomination à la tête de l’ANPECTP, en avril 2024, marque le début d’une nouvelle dynamique dans la gestion de la petite enfance au Sénégal. Son approche innovante se distingue par des actions concrètes, telles que la mise en place d’une tournée nationale couvrant les 45 départements du pays afin d’évaluer l’état des infrastructures dédiées à la petite enfance. Cette tournée vise à identifier les déficits structurels et à élaborer une politique de développement intégrée adaptée aux besoins des enfants.

Elle milite activement pour que chaque enfant sénégalais ait accès aux services du développement intégré de la petite enfance (DIPE), incluant l’éducation, la santé et la protection sociale. Elle s’emploie à renforcer les partenariats avec des organismes internationaux tels que l’UNICEF, ChildFund et Counterpart afin d’améliorer l’offre de services dans ce domaine crucial.

Une femme de conviction et de discrétion

Connue pour sa discrétion et son calme, elle évite les débats politiciens et privilégie les échanges techniques et pragmatiques. Son apparence sobre et soignée, tantôt avec ses locks, tantôt en foulard ou en tresses, contraste avec ses prises de position fermes et réfléchies. Elle est perçue comme une technocrate rigoureuse, soucieuse de l’efficacité des politiques publiques qu’elle met en œuvre.

Militante de longue date du parti Pastef, elle y a occupé plusieurs fonctions stratégiques. Membre du Secrétariat national chargé de la massification, elle a ensuite gravi les échelons pour devenir une figure clé de l’administration du parti. Aux côtés de Fadilou Keita, elle joue un rôle majeur dans l’organisation du "Nemeku Tour", une initiative politique marquante malgré la répression dont le parti a été victime.

Sa nomination à l’ANPECTP est également perçue comme une reconnaissance de son engagement et de ses compétences. Elle incarne une nouvelle génération de cadres politiques et administratifs soucieux de concilier rigueur technocratique et engagement citoyen.

Une passion pour l’éducation et le sport

Au-delà de son engagement professionnel et politique, Yaye Khadidiatou Djamila Diallo est une passionnée de sport, notamment de basketball et de football. Elle trouve également du réconfort dans la lecture et les excursions qui nourrissent son ouverture d’esprit et son endurance face aux défis qu’elle rencontre.

Originaire de Kaolack, elle y a effectué une partie de son parcours scolaire avant de venir à Dakar. Après des études secondaires brillantes au CEM des Parcelles-Assainies et au lycée privé Mboutou Sow, elle rejoint l’université Gaston Berger de Saint-Louis où elle obtient un Master 2 en droit des entreprises avec une spécialisation en contentieux en 2018.

Amadou Camara Gueye