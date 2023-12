Face aux menaces et aux agressions, le talentueux tailleur sénégalais, Aly Abdoulaye Fadé, se voit contraint de s'exiler pour protéger sa vie. Son seul crime est d'avoir confectionné des vêtements pour des individus stigmatisés en raison de leur orientation sexuelle.

Jeune tailleur sénégalais passionné de mode depuis son plus jeune âge, Aly Abdoulaye Fade a pris d'énormes risques en confectionnant des tenues pour des clients très particuliers. Grâce à son talent acquis après de nombreuses années d'apprentissage et de pratique, il a été sollicité par des femmes, des hommes et d'autres clients sans distinction. Cependant, la fréquentation de son atelier par des clients homosexuels a dérangé de nombreux Sénégalais, notamment ses voisins des Parcelles Assainies, selon l'une de nos sources.

En conséquence, ce tailleur talentueux et passionné de stylisme a reçu constamment des menaces. Certains individus sont même allés plus loin en l'attaquant violemment lors de son retour au travail, le blessant grièvement à la tête.

"Cet incident s'est produit le vendredi 25 août vers 23 heures. Ses agresseurs ont soigneusement planifié leur acte, sachant que les rues de ce quartier de la banlieue dakaroise étaient désertes ce jour-là", précise une autre source nommée M. M. Marone. Aly Abdoulaye Fade a ensuite déposé une plainte contre X, mais jusqu'à présent, aucune action n'a été prise, et les menaces continuent de peser sur sa vie.

Pris de peur, ce jeune talent a vendu ses machines et fermé boutique pour se lancer dans un projet de voyage. Afin de sauver sa peau, il s'est rendu aux États-Unis d'Amérique où il espère retrouver la tranquillité.