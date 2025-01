À cause des échauffourées survenues vendredi dernier au stade Amadou Barry, ayant occasionné cinq blessés dans les rangs de la police, le préfet de Guédiawaye a pris un arrêté portant suspension des compétitions du championnat populaire national, Navétanes, jusqu'à nouvel ordre.

‘’Sont suspendues, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à nouvel ordre, les compétitions du championnat national populaire (CNP) 'Navétanes' dans le département de Guédiawaye, pour les motifs suivants : récurrence des scènes de violence et agressions après matchs ; destructions de biens publics et privés ; menaces permanentes de troubles à l'ordre public’’, lit-on dans l’article premier de l’acte préfectoral.