Écoles catholiques et examens 

Avec la clôture de cette année scolaire 2022-2023, l’Office diocésain de l’enseignement catholique (Odec) de Dakar a fait le bilan de la performance de ses établissements aux examens officiels. Un travail qui permet de jauger et d’évaluer du système de l’école catholique dans le contexte global du système éducatif sénégalais. Comme souvent, il est à noter le bon travail et les excellents résultats desdits établissements aux différents examens et concours. "Nous remercions aussi tous les acteurs qui, par leurs efforts constants, permettent à l’école catholique d’atteindre ce niveau de performance et de se distinguer ainsi dans le milieu éducatif sénégalais.

Avec ces bons résultats enregistrés au Baccalauréat et au BFEM, nos établissements maintiennent toujours le cap de l’excellence. Les établissements de notre Office diocésain de l’enseignement catholique de Dakar ont de nouveau réalisé de très grandes performances. Ainsi, pour les résultats au Baccalauréat 2023, tous nos établissements ont encore atteint un taux de réussite supérieur à 90 %, à l’exception d’un seul. Ce qui donne un taux de réussite global de 94,84 %. Le nombre de mentions obtenues reflète aussi le bon niveau de nos établissements. Ainsi, ces établissements de l’Odec de Dakar ont pu engranger un total de 728 mentions dont 16 ‘’Très Bien’’, 156 ‘’Bien’’ et 556 mentions ‘’Assez Bien’", renseigne le document parvenu à ‘’EnQuête’’.