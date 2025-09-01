Après la blessure de Liam Delap, Chelsea a annulé le prêt, avec option d'achat, de l'attaquant Nicolas Jackson (24 ans) au Bayern Munich (voir ici). Pour autant, les Blues ne ferment pas totalement la porte à un départ de l'international sénégalais sur la fin de ce mercato d'été. Pour envisager un deal, le club londonien réclame désormais un transfert sec, d'après le journaliste de The Athletic David Ornstein ce dimanche.

Pourquoi ? Car Chelsea souhaite dégager des liquidités dès maintenant pour ensuite s'activer sur le marché et recruter un buteur supplémentaire. Avec cette idée en tête, des renseignements ont d'ailleurs été pris pour le talent du Sporting Portugal Conrad Harder. Et si le Bayern n'accepte pas cette formule, le récent vainqueur de la Coupe du monde des Clubs attend le retour de Jackson à Londres.