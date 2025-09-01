Rien ne va dans le bon sens à Manchester. Si les rivaux du côté d'Old Trafford ont difficilement accroché une première victoire la veille, les Skyblues de Pep Guardiola ont sacrifié trois points sur l'autel d'une fin de match compliquée à Brighton (1-2). City subit un deuxième revers de rang et commence à laisser des plumes en route en vue du titre (12e, 3 points).

Pour Manchester City, c’est vraiment inquiétant. Alors que les hommes de Pep Guardiola menaient au score grâce à un but d’Erling Haaland, ils n’ont plus rien proposé ensuite. Ce qui a permis à Brighton d’imposer sa loi à domicile, pour signer sa première victoire de la saison en Premier League (2-1). Pour les Citizens, plombés par un manque de rythme et un déficit d’envie, c’est donc une deuxième défaite de suite en championnat. Ils pourraient déjà se retrouver à six points de la tête, en fonction du résultat dans le choc entre Liverpool et Arsenal.

Manchester City ne va pas mieux. Le déplacement sur la pelouse de Brighton paraissait pourtant idéal pour laver l’affront du revers face à Tottenham, le week-end dernier. Mais à force de vouloir endormir la rencontre, les Citizens, qui pouvaient compter sur le retour de Rodri en titulaire, se sont surtout endormis eux-mêmes. Le match n’a pas reposé sur un rythme transcendant, mais les Seagulls ont mieux négociés le sprint final, revigorés par les quatre changements opérés par leur coach. Oui, Pep Guardiola a clairement battu la bataille des bancs, ce dimanche.

City s’est totalement endormi

Erling Haaland, qui disputait le 100e match de sa carrière en Premier League, avait pourtant ouvert la voie aux siens lors du premier acte. Le Norvégien a eu besoin de régler la mire, mais a fini par faire mouche en sentant bien le coup sur une percussion d’Oscar Bobb (0-1, 34e). L’ennui pour Manchester City ? C’était son dernier tir cadré de la rencontre, puisque les Citizens ont donné l'impression de n'être jamais revenus des vestiaires. Il n’en fallait pas plus à Brighton pour commencer à y croire, alors qu’il n’avait pas montré grand-chose jusque-là, d’un point de vue offensif.

Les Seagulls ont en prime obtenu un petit coup de pouce du destin, quand Matheus Nunes s’est rendu coupable d’une main dans sa surface. C’est James Milner, 39 ans, qui s’est chargé de transformer le penalty en prenant James Trafford à contre-pied (1-1, 67e). Un City en total maîtrise et sûr de ses forces aurait sans doute eu les ressources pour s’imposer. Mais, à mesure que les minutes défilaient, on a davantage senti une montée en puissance des Seagulls. Et après un arrêt miraculeux de Trafford (88e), Brajan Gruda a fait exploser le stade de Brighton en marquant après une feinte de frappe incroyable (2-1, 89e). La trêve internationale risque de faire du bien à Pep Guardiola, qui a besoin de trouver un nouveau discours pour faire avancer ses troupes.

EUROSPORT