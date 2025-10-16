Publié le 16 Oct 2025 - 09:53

Fondation Merck

 

Hier, pour le deuxième jour de la 12e édition de la Fondation Merck Africa Asia Luminary 2025, qui se tient en Gambie, figurait au programme une séance de sensibilisation communautaire et de formation Médias-Santé organisée par la Fondation Merck.

L'objectif est de mettre l'accent sur le rôle important que jouent les médias dans l’influence de notre société, afin de créer un changement culturel visant à briser la stigmatisation liée à l'infertilité, à soutenir l'éducation des filles, à promouvoir l'autonomisation des femmes, à mettre fin au mariage des enfants, aux mutilations génitales féminines (MGF) et à la violence basée sur le genre à tous les niveaux.

Il s’agit également de souligner l'importance de l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation, de comprendre l'influence de la stigmatisation liée à l'infertilité et d'autres problèmes sociaux tels que la violence basée sur le genre, le mariage des enfants ou les MGF, sur les femmes et les couples — notamment leur impact social et psychologique.

La Fondation Merck encourage aussi la promotion d’un mode de vie sain et la sensibilisation à la prévention et à la détection précoce du diabète et de l'hypertension, ainsi qu’à la manière d’en informer la communauté. Enfin, la séance a permis d’annoncer l'appel à candidatures pour les Prix de la Fondation Merck 2026. Les experts qui animaient la séance sont revenus sur les causes, les conséquences et les solutions liées à l’infertilité masculine. Ce fut l’occasion pour les journalistes d’être mieux outillés afin de réussir leur mission, qui consiste, au-delà d’informer, à sensibiliser.

Section: 
social
Trafic de faux billets
ESCROQUERIE PRÉSUMÉE DE 67 MILLIONS DE FRANCS CFA : L’opérateur économique Serigne Fallou Mbacké nie les faits
EMPLOIS SALARIÉS SECTEUR MODERNE HORS ADMINISTRATION PUBLIQUE : Une chute de 0,4 % notée au deuxième trimestre
ÉDUCATION DES FILLES, LUTTE CONTRE L’INFERTILITE, LE MARIAGE DES ENFANTS… La feuille de route de la Première Dame Marie Khone Faye
Opération désengorgement Kaolack
Saisie de 25 kg de haschisch à Pikine Technopole
AFFAIRE ASER : Pape Mahawa Diouf condamné à un mois de prison avec sursis
AFFAIRE OUMOU WANE – ALIOU NDIAYE- MOUSSA FAYE : Le juge met fin à l’exploitation illégale d’Africa 7
CHERTÉ DE L’ÉLECTRICITÉ : Le collectif Noo Lank dénonce une injustice énergétique
EN GARDE À VUE À LA SÛRETÉ URBAINE DE DAKAR : Soya Diagne devant le procureur aujourd’hui
REDDITION DES COMPTES : Les curiosités de l’affaire Aliou Sall
LITIGES FONCIERS : Le collectif des victimes de la SNHLM réclame ses terrains "achetés et payés"
DIGITALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE L’Arcop engage la révolution des marchés publics
LUTTE CONTRE LA MPOX ET LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT L’État “arme” les journalistes
Abdourahmane Sarr
Octobre rose
INTERPELLÉ PAR LA SU PUIS LIBÉRÉ : Pourquoi Soya Diagne est rentré chez lui samedi et ce dont on lui reproche
PRISONS SURPEUPLÉES, PRISONNIERS MALADES, LONGUES DÉTENTIONS : Yassine promet des réformes structurelles
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : Une avancée majeure dans la gouvernance des ressources naturelles
ASER-PAPE MAHAWA DIOUF : Le porte parole adjoint de l’APR risque six mois de prison dont trois mois fermes