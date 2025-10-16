Hier, pour le deuxième jour de la 12e édition de la Fondation Merck Africa Asia Luminary 2025, qui se tient en Gambie, figurait au programme une séance de sensibilisation communautaire et de formation Médias-Santé organisée par la Fondation Merck.

L'objectif est de mettre l'accent sur le rôle important que jouent les médias dans l’influence de notre société, afin de créer un changement culturel visant à briser la stigmatisation liée à l'infertilité, à soutenir l'éducation des filles, à promouvoir l'autonomisation des femmes, à mettre fin au mariage des enfants, aux mutilations génitales féminines (MGF) et à la violence basée sur le genre à tous les niveaux.

Il s’agit également de souligner l'importance de l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation, de comprendre l'influence de la stigmatisation liée à l'infertilité et d'autres problèmes sociaux tels que la violence basée sur le genre, le mariage des enfants ou les MGF, sur les femmes et les couples — notamment leur impact social et psychologique.

La Fondation Merck encourage aussi la promotion d’un mode de vie sain et la sensibilisation à la prévention et à la détection précoce du diabète et de l'hypertension, ainsi qu’à la manière d’en informer la communauté. Enfin, la séance a permis d’annoncer l'appel à candidatures pour les Prix de la Fondation Merck 2026. Les experts qui animaient la séance sont revenus sur les causes, les conséquences et les solutions liées à l’infertilité masculine. Ce fut l’occasion pour les journalistes d’être mieux outillés afin de réussir leur mission, qui consiste, au-delà d’informer, à sensibiliser.