Les enseignants ont repris le chemin de l'école ce lundi 3 octobre, sur l’ensemble du territoire national. À Kolda, on enregistre un taux de présence du personnel enseignant de 60 % et 75 % du taux du personnel administratif, selon l’inspecteur d’Académie, Samba Diakhaté.

Lundi 3 octobre, il est 10 h au lycée Alpha Molo Baldé. Ici, les enseignants étaient nombreux à répondre présents à l’appel, à l’occasion de la rentrée du personnel enseignant et administratif des établissements. À en croire l’inspecteur d’Académie Samba Diakhaté, la région enregistre un taux de 60 % du personnel enseignant et 75 % du personnel administratif dans la matinée.

‘’Ces tendances sont bonnes. Mais l’académie et les IEF y travaillent et sous peu, nous aurons des résultats’’, dit-il. La plupart des absences sont liées à des raisons de famille et de santé. Les acteurs de l’éducation soutiennent qu’ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour réussir une bonne rentrée scolaire.

Mais la question qui hante le sommeil des acteurs de l’éducation du Fouladou est le déficit d’enseignants et de tables-bancs. À cela s’ajoute l’épine des inondations. Certaines écoles élémentaires sont inondées. Les écoles de la zone, en proie aux eaux de pluie, ont déjà reçu un coup de jouvence, grâce aux opérations de pompage effectuées par les éléments de la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs pompiers de Kolda.

Il y a également les opérations de désinfection et de nettoiement en cours dans certaines écoles qui seront terminées, d’ici lundi prochain. D’ailleurs, une réunion est prévue avec les maires des différentes communes dans ce sens, pour que tout soit fin prêt pour une bonne rentrée scolaire.

NFALY MANSALY