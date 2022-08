Alors que les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales se profilent à l'horizon, l'intercoalition Yewwi-Wallu a déclaré sa non-participation. Elle affirme que le HCCT est inutile et budgétivore. Les leaders ont fait l'annonce, hier, à la permanence du Parti démocratique sénégalais (PDS).

C'est dans une salle pleine à craquer que l'intercoalition Yewwi-Wallu a fait face à la presse, hier. Et c'est le mandataire national qui a ouvert le bal. Prenant la parole, Déthié Fall a donné une information de taille : ''L'intercoalition Walu-Yewwi a décidé, à l'unanimité, de ne pas participer aux prochaines élections des hauts conseillers des collectivités territoriales (HCCT)." Pour expliquer une telle décision, le député dénonce ''une institution inutile et budgétivore''. Pour lui, il n'y a aucune pertinence à mettre en place cette assemblée consultative. Et pour enfoncer le clou, M. Fall avance : "Personne, dans cette salle, ne saurait dire c'est quoi le HCCT, mais aussi et surtout ses impacts sur le peuple sénégalais. Il ne sert absolument à rien du tout !"

Mieux, il a fait savoir leur décision de le dissoudre, une fois à l'Assemblée nationale. Selon lui, cela entre dans le cadre des contrôles qu'ils comptent faire au niveau de l'hémicycle. ''Nous allons introduire une proposition de loi mettant fin à l'existence de cette institution qui ne profite qu'à ses membres et non au peuple''.

Parmi les autres raisons qui motivent la non-participation de l'intercoalition à ces élections, il y a les inondations qui ont provoqué des dégâts à Dakar et un peu partout sur le territoire national. Ce qui fait dire à Déthié Fall qu'il est plus important de penser aux Sénégalais qui pataugent et mangent dans les eaux.

Donc, Yewwi-Wallu ne trouve pas mieux que de compatir à la peine des sinistrés. Dans la même veine, le député Cheikh Bara Doli a fustigé la tenue de scrutin qu'il trouve insensé, dans ce contexte. ''Alors que les Sénégalais souffrent des inondations, de la mal gouvernance et de tant d'autres problèmes, nous avons vraiment autre chose à faire que d'aller participer à des élections de hauts conseillers dont on ignore leur utilité. Nous préférons être aux côtés de ce peuple qui a voté pour nous, qui veut le changement. Donc, nous ne pouvons faire autre que de partager ces moments douloureux avec lui''.

''Plus de 8 milliards F CFA pour l'organisation des élections des HCCT''

Comme à son habitude, Cheikh Bara Doli a fait des révélations concernant les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales. Le tonitruant député déclare que la tenue de telles élections coûte à l'État du Sénégal 8 milliards 550 millions de francs CFA.

Toujours sur le même sujet, Cheikh Tidiane Dièye de Yewwi Askan Wi s'est attelé à apporter beaucoup plus de précisions. ''Vous n'allez pas tarder à voir, d'ici ce soir, des gens de l'autre côté (pouvoir), sauter d'un plateau de télé à un autre, gambader partout, pour raconter que l'opposition a boycotté l'élection du HCCT. Je voudrais vous dire, avec force, que notre intercoalition ne boycotte pas une élection, mais elle veut rester constante, dans sa démarche et se fonder sur l'éthique que les Sénégalais lui ont indiquée''.

Afin de mieux étayer son argument, M. Dièye de poursuivre : "Il faut surtout savoir qu'une fois à l'Assemblée nationale, la dissolution de cette institution fera partie des premières mesures à prendre.''

Car, selon lui, le peuple sénégalais ne veut plus d'une politique fondée sur la création d'institutions à but politicien, ''juste pour caser un personnel à grand renfort de manipulation avec des courtisans politiques''.

Sans s'en arrêter là, il rappelle que, dans le programme de législature de Yewwi Askan Wi, il a été mentionné : "Si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, nous procéderons à la dissolution du HCCT.'' Donc, ajoute-t-il, ''nous sommes obligés de rendre notre parole conforme à nos actes''.

Le message fort de Cheikh Tidiane Dièye aux députés nouvellement élus

Dans son discours, le responsable de la coalition Yewwi Askan Wi a adressé un message poignant aux nouveaux élus de l'Assemblée nationale. ''Je lance cet appel solennel aux députés qui viennent d'être élus sur la liste de l'opposition. Comprenez le sens de l'histoire qui est en marche. Personne ne peut la retenir. N'acceptez pas la corruption du président Macky Sall qui essaie de vous tirer sur son côté pour renforcer ses députés. N'acceptez pas, car il ne lui reste qu'au maximum seize mois, soit un peu plus d'un an. Donc, je suis convaincu que les députés dont il est question n'accepteront pas et savent que rallier un pouvoir en fin de règne n'a aucun sens''.

EL HADJI FODÉ SARR