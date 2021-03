Le défenseur du PSG, Abdou Diallo, honore sa première sélection avec l’équipe nationale A du Sénégal, après avoir été capitaine de l’équipe de France espoirs. Il devrait disputer son premier match, ce vendredi à Brazzaville, face au Congo, pour la 5e journée des éliminatoires de la Can-2022.

Parmi les nouveaux joueurs convoqués par Aliou Cissé, figure le sociétaire du PSG, Abdou Diallo, défenseur central de métier et capable aussi de jouer à gauche. Il vient enrichir le groupe du Sénégal et accentuer la concurrence. Après de longs mois de réflexion, l'ancien Monégasque s’est laissé embarquer dans la Tanière qu’il a rejointe avec son coéquipier Idrissa Gana Guèye, mardi.

Sur les raisons de son choix, le joueur du Paris Saint-Germain évoque l’impératif de trouver sa vraie place entre ses deux pays. La balance s’est penchée en faveur de son pays d’origine, malgré son ancrage en équipe de France.

Diallo a, en effet, fait toutes les sélections de France jeunes, avant de devenir capitaine de l’équipe espoirs, entre 2017 et 2019. Porter le maillot du Sénégal, pour lui, est le résultat d’une longue réflexion motivée par des racines sénégalaises dont le joueur est fier. ‘’Avant de signer au PSG, je suis venu au Sénégal, pour la première fois, pour découvrir le pays dans l’anonymat. Personne ne me reconnaissait et j’ai beaucoup apprécié. Depuis, ça me trottait dans la tête. J’en ai parlé avec les parents et certains amis, et puis j’ai choisi’’, confie-t-il sur le site de la Fédération sénégalaise de football.

Avec le PSG, le défenseur de 24 ans a fini de s’installer dans l’arrière-garde de l’équipe, surtout après une belle prestation contre Lyon, le weekend dernier, lors de la 30e journée de Ligue 1 française. C’est avec l’équipe du Sénégal que le doute plane encore sur son positionnement.

Cependant, il promet de tout donner. ‘’Mon objectif est de gagner la Can. On doit servir le pays et il nous servira par la suite’’, dit-il.

Déjà qualifié pour la Can-2022, le sélectionneur national Aliou Cissé a élargi sa liste à 31 joueurs dont 9 défenseurs. Par conséquent, la concurrence s’annonce rude et les places coûteront cher dans cette équipe. Une situation qui n’ébranle pas l’ancien joueur du Borussia Dortmund. ‘’La concurrence ne me dérange pas. Je la vis en club et depuis le début de ma carrière. Ça fait avancer tout le monde’’, souligne-t-il.

Professionnel depuis 2014, Abdou Diallo a rejoint le PSG en 2019, en provenance du Borussia Dortmund. Il devrait faire son baptême du feu avec les Lions, demain contre le Congo, à Brazzaville, avant la réception de l'Eswatini à Thiès, mercredi prochain.

CHEIKH OUMAR AIDARA (MANAGEUR INTERNATIONAL FIFA)

‘’Il formera une bonne paire avec Koulibaly’’

Un débat accompagne la première sélection d’Abdou Lahad Diallo sur son éventuel positionnement dans la défense de l’équipe nationale du Sénégal, au centre ou à gauche. Pour le consultant sportif et manager international Fifa, Cheikh Oumar Aidara, Diallo n’est pas venu pour dépanner, mais pour s’imposer.

Qualités

‘’C’est un défenseur très moderne, de ceux qu’on appelle les défenseurs debout qui jouent véritablement dans la lecture du jeu. Il est capable d’aller au combat, sans faire trop de fautes. Il est très bon aussi, quand il s’agit d’accompagner le bloc, en phase de contre-attaque. C’est un jeune qui peut casser les lignes, faire avancer le jeu et puis, il est très précis dans ses passes. Pratiquement, il réussit toutes ses passes et ça, c’est un élément fondamental.

Dans les duels individuels, il va toujours au charbon et fait des tacles réguliers, ce qui lui permet d’éviter certaines fautes banales et des cartons. C’est une qualité déterminante à son niveau, qui lui permet d’être lui-même déterminant dans le dispositif axial des équipes. Il assure bien le jeu, à partir de derrière et participe aussi au jeu offensif. Il sait bien trouver ses attaquants à partir de longues passes ou de passes dans les intervalles. Enfin, il a un gabarit qui lui permet d’engager les combats aériens et de gagner des ballons.’’

Limites

‘’Il n’est pas très bon, quand il s’agit d’aller aux avant-postes et marquer des buts, il faut le reconnaître. C’est une défaillance à son niveau qu’il devra travailler, puisqu’il a un gabarit qui lui permet d’être un défensif capable de frapper les balles arrêtées, les corners et autres. Je pense qu’il gagnerait beaucoup à travailler cet aspect, parce que hormis cela, il a déjà toutes les qualités d’un grand joueur. Il a cette souplesse qui lui permet de récupérer les seconds ballons. Franchement, c’est un défenseur assez complet.’’

Positionnement idéal

‘’Abdou Lahad Diallo se trouve être un joueur qui est venu dans cette équipe du Sénégal pour s’imposer en tant que titulaire indiscutable. C’est vrai que son éventuelle utilisation par Aliou Cissé fait l’objet de plusieurs débats. Mais, à mon avis, il va essayer de s’imposer dans l’axe. D’autant plus que, dans toute sa formation, il a eu à jouer dans l’axe. On l’a vu à Mayence ainsi qu’à Dortmund s’imposer en défense central. Donc, il n’est pas là pour dépanner à gauche, comme le pensent certains, mais pour faire valoir ses qualités de défenseur central.

Au regard du dispositif tactique d’Aliou Cissé, je pense qu’il lui serait plus bénéfique de le ranger à côté de Kalidou Koulibaly. Vous savez, sur ce plan, le Sénégal a une faiblesse, car tous nos axiaux sont des droitiers. Avec lui, on aura la possibilité de faire jouer Koulibaly comme axial droit et Abdou défenseur central gauche. On aura une très bonne paire, très équilibrée. Koulibaly était obligé parfois de coulisser vers la gauche pour faire des relances, mais là, si on déroule avec Abdou Diallo, il sera beaucoup plus à l’aise pour les sorties de ballon et les relances, afin de trouver les attaquants en haut. Même en équipe nationale de France, il a eu à jouer comme défenseur central. Même si on a des difficultés sur le côté gauche, je crois qu’il serait préférable d’aligner Arielle Mendy et de le laisser dans l’axe.

C’est vrai qu’il y a aussi Ousseynou Ba qui attend de l’autre côté, mais je trouve que Diallo a plus d’aptitudes et de fraîcheur professionnels pour accompagner Koulibaly dans cette charnière centrale.’’

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)