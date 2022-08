Le Sénégal a remporté la manche aller du 2e et dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2023 face à la Guinée, sur le score d’un but à zéro, ce samedi au stade Me Abdoulaye Wade.

La sélection locale du Sénégal a pris une petite option pour la qualification au Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2023. Les Lions ont accueilli et battu l’équipe de la Guinée, ce samedi, sur le score d'un but à zéro, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’unique but de la rencontre a été marqué par Malèye Diagne (59e).

L’objectif pour le coach Pape Thiaw et ses poulains était de remporter les trois points pour mieux aborder la 2e manche avec plus de sérénité. Pourtant, les Guinéens ont semblé mieux outillés à l’entame de la partie. Les Sénégalais ont entamé timidement la partie face une équipe guinéenne bien en place. Les hommes de Lappé Bangoura ont eu la maitrise du jeu dans le premier quart d’heure. La domination guinéenne est restée, cependant, stérile. Les Sénégalais ont eu du mal à construire. Face à des milieux de terrain, notamment la paire Jean-Louis Barthélemy Diouf-Moussa Ndiaye, qui n’arrivent pas à se défaire du marquage adverse, les défenseurs ont tendance à jouer long pour essayer de trouver les attaquants. Mais cette option ne s’est pas révélée fructueuse. L’arbitre a envoyé les deux équipes dans les vestiaires sur ce score nul et vierge.

En second période, le match a repris sur la même configuration qu’en début de partie. Mais les Lions ayant une leur meilleure condition physique ont repris l’ascendant sur les Guinéens qui ont accusé un coup de fatigue. C’est Malèye Diagne qui s’est signalé à la 55e mn sur un tir qui a manqué le cadre. Ce n’est que partie remise pour l’excentré droit. Quatre minutes plus tard, Malèye (59e), bien servi par Barthélemy Diouf, a fait un crochet du gauche, puis a avoyé un tir du droit qui a trompé le portier guinéen (1-0).

Les Sénégalais ont continué à dominer le jeu sans pour autant se montrer dangereux. Les protégés de Pape Thiaw se sont contentés de ce léger avantage. Mais le coach guinéen tente le tout pour le tout, en effectuant des changements pour redresser la tendance. Les nouveaux entrants ont apporté un second souffle au Syli qui est monté d’un cran dans le camp sénégalais. La Guinée a eu la possibilité de remettre les pendules à l’heure dans les arrêts de jeu (90e+1). Mais Yakhouba Gnagna Barry, qui s’est présenté dans la surface de réparation seul face au portier sénégalais, a manqué son duel face à Alioune Badara Faty. Le champion d’Afrique a contré le tir du Guinéen de la poitrine. Le portier du Casa Sport a sauvé le Sénégal d’une égalisation qui aurait rendu les choses compliquées pour la manche retour.

Cette victoire permet aux Sénégalais de garder leur destin en main pour la qualification au Chan-2023, en Algérie. Mais ce n’est que la moitié du chemin qui est parcouru, avec seulement un but d’avance. Moutarou Baldé et ses coéquipiers devront confirmer lors de la manche retour, à Bamako, en début septembre.

LOUIS GEORGES DIATTA