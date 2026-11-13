La Gendarmerie nationale annonce avoir interpellé 103 candidats à l’émigration irrégulière lors de deux opérations menées les 10 et 11 novembre dans les régions de Fatick et de Thiès. Le groupe le plus important a été découvert le 11 novembre dans la forêt de l’île de Moundé, située dans la commune de Djirnda.

La brigade de proximité de Niodior, appuyée par un détachement de l’Escadron de surveillance et d’intervention de Fatick, y a interpellé 83 personnes. Selon la gendarmerie, il s’agit de 81 Sénégalais, d’une Camerounaise et d’une Guinéenne.

Huit femmes et trois enfants figurent dans ce groupe. Une autre opération avait été menée dans la nuit du 9 au 10 novembre par la brigade territoriale de Malicounda. Les gendarmes ont interpellé 20 personnes dans un bâtiment du village de Kokaye, dans le département de Mbour.

Ce second groupe était composé de 16 Sénégalais, dont deux filles, et de quatre ressortissants gambiens. D’après la gendarmerie, les personnes interpellées ont déclaré vouloir rejoindre l’Europe par voie maritime.