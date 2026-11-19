Humiliée par le Togo (3-0), mardi dans les éliminatoires de la CAN 2027, l'Algérie retombe dans ses vieux travers. Au-delà des difficultés sportives et des tensions rapportées en coulisses, c'est toute la gestion de la Fédération algérienne de football qui pose question.

Milovan Rajevac, Georges Leekens, Lucas Alcaraz, Rabah Madjer... Entre 2016 et 2018, l'Algérie avait multiplié les expériences sur son banc sans jamais réussir à sortir de la crise. Il avait fallu l'arrivée de Djamel Belmadi pour remettre de l'ordre dans la maison.

Un sacre continental, de lourds investissements et un retour en Coupe du monde plus tard, les Fennecs semblent revenus à la case départ. Ironie de l'histoire, c'est à Lomé, en novembre 2018 (1-4), qu'ils avaient entamé leur série de 35 matchs sans défaite.

Une fédération face à ses contradictions

Le 7 juin dernier, la Fédération algérienne de football (FAF) prolongeait Vladimir Petkovic jusqu'en 2028. Le 3 août, elle officialisait son départ. Un mois de réflexion supplémentaire pour finalement confier les rênes de la sélection à Brahim Hemdani, novice à ce niveau. Selon le journaliste Romain Molina, des divergences au sein de l'instance et le coût de la séparation avec Petkovic auraient pesé dans le choix de l'ancien Marseillais, dont l'avenir s'inscrit déjà en pointillés après seulement cinq matchs. Un problème de gouvernance qui ne date pas d'hier. Le 27 octobre, les trois prédécesseurs de Walid Sadi à la présidence de la FAF, Kheireddine Zetchi, Charaf Eddine Amara et Djahid Zefizef, ont été condamnés en première instance à des peines de six à huit ans de prison ferme dans une affaire liée à la gestion financière de l'instance. Indépendamment de ces condamnations, le cumul des fonctions de Sadi interroge. Comment garantir un contrôle efficace de la gestion du football national lorsque le président de la fédération est également ministre des Sports ?

Un vestiaire au bord de l'implosion

D'après Molina, les luttes d'influence au sein de la fédération auraient gagné la sélection. Le staff composé de Hemdani, Anthar Yahia et Moussa Saïb serait lui-même divisé, certains de ses membres tenant des discours différents aux joueurs. Les méthodes de travail et les choix tactiques seraient largement contestés, tandis que des insultes auraient été échangées entre internationaux après la victoire contre la Zambie (3-1) en septembre. Le journaliste évoque même des soupçons en interne sur la gravité de certaines blessures, alors que sept joueurs ont dû renoncer au déplacement à Lomé.

Selon la même source, l'exclusion de Rayan Aït Nouri pour des raisons disciplinaires dès le premier rassemblement de Hemdani aurait contribué à alimenter ce climat de défiance. Le cas d'Ilan Kebbal interroge également. «On ne faisait pas les choses ensemble» , avait regretté le milieu offensif après la victoire laborieuse contre le Niger (2-1) en octobre. Rien ne permet d'établir un lien entre cette prise de parole et sa non-convocation en novembre, justifiée par des raisons techniques. Mais le constat dressé par le joueur du Paris FC était plutôt lucide.

Une autre génération sacrifiée ?

À force de repousser le renouvellement de la génération 2019, l'Algérie se retrouve avec une hiérarchie bien fragile. Ramy Bensebaïni, dont les écarts disciplinaires ont parfois coûté cher aux Verts, a hérité du brassard. Nabil Bentaleb, qui n'a participé ni au sacre continental ni à la série de 35 matchs sans défaite, occupe une place prépondérante dans l'entrejeu. Entre les blessures à répétition d'Ismaël Bennacer et le rendement décevant des Hicham Boudaoui, Mohamed Amine Amoura ou encore Amine Gouiri, les cadres sur lesquels devrait s'appuyer la relève n'offrent que très peu de garanties.

Dans quelles conditions vont grandir les Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa, Bachir Belloumi ou encore Yacine Titraoui ? Un désaccord avec le staff technique ne saurait justifier l'indigence de la prestation livrée au Togo. Mais le problème dépasse largement le rectangle vert. Construire des stades modernes, bénéficier du soutien financier de grandes entreprises publiques et attirer des binationaux talentueux ne dispense pas la FAF de se doter de véritables compétences. Dix ans après la crise de 2016, l'Algérie dispose de moyens autrement plus importants pour nourrir ses ambitions. Encore faudrait-il avoir des idées plus modernes que ses infrastructures.

MAXIFOOT