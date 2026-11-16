L’Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal (AJMS), s'est prononcée sur le drame migratoire survenu au large de Lompoul.

Face à la recrudescence des départs irréguliers, selon un communiqué parvenu à la rédaction d'EnQuête, elle a invité l’État à procéder à une évaluation rigoureuse des politiques et programmes destinés aux jeunes, afin d’en mesurer l’impact réel sur l’emploi, la formation et l’insertion socio-économique.

L’association a également appelé les autorités à renforcer les mécanismes de migration régulière, notamment à travers des partenariats avec les pays de destination et leurs représentations diplomatiques, en vue de faciliter l’accès aux visas et aux opportunités de mobilité légale pour les études, le travail et la formation.

"L’AJMS salue par ailleurs l’engagement des Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l’émigration irrégulière et encourage la poursuite des efforts de prévention et de protection des vies humaines. Elle invite enfin les collectivités territoriales, les autorités religieuses et coutumières, les familles et les organisations de la société civile à s’impliquer davantage dans la sensibilisation des populations, particulièrement des jeunes.

L’AJMS réaffirme sa disponibilité à contribuer à la prévention de ce phénomène par une information responsable et une sensibilisation accrue" a-t-elle indiqué. Avant de rappeler que la migration doit être un choix libre, éclairé et sécurisé, et non une fuite dictée par le désespoir ou l’absence de perspectives.

Pour finir, les journalistes spécialistes en migration appellent ainsi à une mobilisation collective pour une réponse durable et inclusive, fondée sur la création d’opportunités pour les jeunes et la promotion d’une migration sûre, régulière et digne.