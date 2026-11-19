Le conducteur a pris la fuite dès que les policiers ont immobilisé son véhicule près du pont de l’Oncad, à Mbour. Il a laissé derrière lui sa voiture et son téléphone portable. En fouillant le véhicule, les agents de la Sûreté urbaine ont découvert trois sacs contenant au total 79 kg de chanvre indien.

Ils avaient repéré la voiture au cours d’une patrouille dans le quartier et l’avaient suivie jusqu’au pont. C’est le téléphone abandonné qui a orienté la suite de l’enquête. Selon les premiers éléments recueillis par la police, les agents ont répondu à un appel et compris que leur interlocuteur attendait la livraison de la cargaison.

En se faisant passer pour le conducteur, ils lui ont donné rendez-vous au pont de l’Oncad. Deux hommes se sont présentés sur les lieux pour récupérer les sacs, selon les enquêteurs. Tous deux chauffeurs de taxi, ils ont été interpellés à leur arrivée. L’exploitation de leurs téléphones a révélé, selon la police, des contacts réguliers avec le conducteur en fuite. Placés en garde à vue pour des faits présumés de détention, d’offre et de cession de chanvre indien, les deux chauffeurs ont été présentés le 16 novembre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour.