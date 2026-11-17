Deux affaires de trafic présumé de migrants ont conduit au déferrement de huit personnes devant le Pool judiciaire financier. À Rufisque, la Sûreté urbaine du commissariat central a démantelé un groupe de cinq individus. Dans une procédure distincte, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré trois hommes présentés comme les capitaines d’une embarcation interceptée en route vers les îles Canaries.

À Rufisque, les interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel recueilli dans la nuit du 10 au 11 novembre 2026. Celui-ci signalait un départ imminent organisé par un homme soupçonné de trafic de migrants. Les enquêteurs ont d’abord arrêté deux frères, déjà cités, selon la police, dans plusieurs affaires similaires. La poursuite des investigations, notamment des filatures, a permis d’interpeller deux autres suspects au quartier Diockoul. D’après la même source, les quatre mis en cause ont reconnu leur implication dans l’organisation du convoi.

...Une descente à la Cité des Enseignants a ensuite permis de découvrir une vingtaine de migrants, dont une femme, hébergés au domicile d’une dame. Cette dernière, qui assurait leur logement, a également été interpellée. Les cinq personnes ont été déférées pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et complicité de ces chefs. La police précise que l’enquête se poursuit. La seconde procédure concerne 200 migrants de diverses nationalités, interceptés au large des côtes sénégalaises à bord d’une embarcation de fortune à destination des îles Canaries. Le groupe comprenait 105 Guinéens, 58 Gambiens, 29 Sénégalais, quatre Ivoiriens, deux Sierra-Léonais et deux Nigériens. La police dénombre 105 hommes, 73 femmes et 22 mineurs.

Confiés à la DNLT, les passagers ont été entendus séparément sur les circonstances du voyage, les préparatifs de l’expédition et l’identité des organisateurs et des convoyeurs. Selon la police, plusieurs témoignages concordants ont désigné trois suspects comme les capitaines chargés de conduire la pirogue durant la traversée. À l’issue de l’enquête, ils ont été déférés, le 13 novembre 2026, devant le Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d’autrui.