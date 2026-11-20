La Sûreté urbaine de Kaolack a interpellé deux hommes le 15 novembre 2026 dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Selon deux candidats au départ entendus par la police, une pirogue devait quitter Sikhaye, près de Sibassor, le soir même.

Le premier suspect a été interpellé au centre-ville de Kaolack. Il se trouvait en compagnie de deux candidats à l’émigration irrégulière, l’un originaire de Touba, l’autre de Ziguinchor. Entendus par les enquêteurs, ceux-ci ont déclaré que le départ de l’embarcation était prévu à 23 heures depuis Sikhaye. Les recherches ont ensuite conduit les policiers à Thioubane Mbagueye, à la périphérie de Gandiaye.

Ils y ont interpellé un menuisier que la police présente comme l’un des principaux convoyeurs présumés du réseau. Lors d’une perquisition dans sa chambre, les enquêteurs ont saisi un cahier d’enregistrement et des billets en monnaie gambienne, d’une valeur estimée à 350 000 F CFA. Interrogé sur le solde des sommes perçues auprès des candidats au départ, le menuisier a déclaré l’avoir remis aux propriétaires de la pirogue. L’enquête se poursuit.