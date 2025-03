La fenêtre de mars a révélé une équipe du Sénégal avec des cadres vieillissants, de plus en plus en difficulté face au Soudan et au Togo. Parmi les tauliers encore décisifs, Édouard Mendy continue son règne sans partage dans le but des Lions.

Le Sénégal s’est relancé dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2026. Les Lions sont revenus à la 2e place, avec 12 pts, à seulement une longueur de la RD Congo (13 pts), nouveau leader de la poule B. Pape Thiaw et ses hommes doivent leur ascension à leur victoire face au Togo (2-0), mardi dernier, grâce à un but de Pape Matar Sarr et un contre-son-camp de Boma. Pour décrocher les trois points face à des Éperviers au bec bien crochu et tranchant, il leur a fallu bien défendre et surtout compter sur un portier de grande classe. Contrairement à certains cadres qui avaient du mal à faire la différence, Édouard Mendy a été intraitable sur la ligne de but lors des offensives togolaises. Notamment en première période où l’équipe togolaise s’est créé les meilleures occasions, le gardien de but d’Al-Ahli a été impérial.

À la suite d’une perte de balle de Lamine Camara, à la 18e mn de jeu, les Togolais contre-attaquent et se retrouvent dans la zone de Mendy, qui a eu la main ferme pour repousser le tir d’Annorest. Édouard sera à nouveau sollicité dix minutes plus tard et il répondra présent.

Edouard Mendy a grandement participé à la victoire dans cette compétition de l’équipe du Sénégal, qui a renoué avec le succès après le nul décevant contre le Soudan (0-0). L’ancien portier de Chelsea a établi son sixième clean sheet d’affilée avec les Lions. Le dernier but qu’il a encaissé remonte au 6 juin 2024, contre la RD Congo (1-1, 2e journée des éliminatoires du Mondial-2026). Cette solidité sur la ligne de but a largement contribué à la solidité défense des champions d’Afrique 2022 au Cameroun. La sélection nationale du Sénégal a établi un nouveau record en alignant 20 matchs consécutifs sans la moindre défaite dans le temps réglementaire et avant les tirs au but.

Selon Sportnewsafrica, c’est la plus longue série d’invincibilité en cours. Ce classement ne prenant pas en compte le huitième de finale de la Can contre la Côte d’Ivoire où l’issue du match s’est jouée à la séance des tirs au but, la dernière défaite des Lions dans le temps réglementaire remonte au 12 septembre 2023 face à l’Algérie (0-1), match amical au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Indéboulonnable

Grâce à cette prestation remarquable contre le Togo, Édouard Mendy a encore prouvé son statut de cadre indéboulonnable de l’équipe nationale du Sénégal. Dans les cages du Sénégal depuis ses débuts avec la sélection nationale le 17 novembre 2018, Édouard a très rarement déçu. Il a été un des grands artisans du sacre historique du Sénégal au Cameroun. En finale de la Can-2023, Mendy a arrêté le quatrième tir égyptien de Mohanad Lasheen avant que Sadio Mané ne libère tout le peuple sénégalais en inscrivant le cinquième tir (4 tab 2).

Ce titre de champion d’Afrique lui confère presque le statut d’intouchable. Même dans ses moments de doute, Édouard Mendy pouvait compter sur la confiance d’Aliou Cissé. L’ancien sélectionneur des Lions lui a laissé la porte de la Tanière ouverte quand il a été obligé de le mettre de côté durant sa mauvaise passe lors de la saison 2022-2023. Le 2 juin 2023, Aliou publie sa liste pour la double confrontation contre le Bénin (17 juin), comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can 2023, et le Brésil (1-1, le 20 juin) dans le cadre d’un match amical remporté par les Lions (4-2). El Tactico a fait un choix fort en se passant de Mendy, en difficulté en club. Le champion d’Europe avec les Blues n’a joué qu’un seul match de Premier League depuis son retour de blessure en avril 2023. ‘’Je le dis et je le répète, Édouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens du monde. Il l’a démontré avec Chelsea et avec nous. Il est le n°1 de l’équipe nationale quand il est en forme’’, avait déclaré Aliou Cissé face à la presse en s’exprimant sur la non-présence de Mendy dans le groupe.

Malgré une longue absence de la Tanière, pratiquement dix mois depuis le Mondial-2022 au Qatar, Édouard Mendy est convoqué pour le match amical contre l’Algérie. Car, entre temps, il a quitté l’Angleterre et rebondi en Arabie saoudite où il a rejoint Al-Ahli. Le retour du meilleur gardien de but de la Can-2021 s’est soldé par une défaite face aux Fennecs (0-1). Il va revenir en force en établissant trois clean sheet d’affilée, en amical contre le Cameroun (le 16 octobre, victoire 1-0) et les deux premières journées des éliminatoires du Mondial-2026 face au Soudan du Sud (le 18 novembre, victoire 4-0) et le Togo (le 21 novembre, 0-0). Lors de cette dernière rencontre, l’ancien portier du Stade Rennais avait sorti le grand jeu pour sauver ses coéquipiers dans le chaudron du stade Kegue de Lomé. Une prestation XXL qui a été saluée Aliou Cissé. ‘’On n’a pas pris de buts et ça, c’est très intéressant. Pour gagner des matchs il faut défendre et je crois qu’on a bien défendu avec un grand Édouard Mendy qui nous a maintenus en vie’’, avait reconnu l’actuel entraineur de la Libye.

A 33 ans, Édouard Mendy reste toujours une valeur sûre de l’équipe nationale du Sénégal. Malgré l’arrivée de jeunes joueurs aux ambitions débordantes, le natif de Montivilliers, en Seine-Maritime (France) tient toujours le haut du pavé. Il en faudra du caractère et de la patience pour le déboulonner. La jeune garde est donc avertie !

LOUIS GEORGES DIATTA