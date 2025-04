Depuis hier, Dakar abrite la 10e Assemblée générale de l’Association internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français (AISCCUF). Pour l’édition de Dakar, le thème porte sur “Les changements climatiques et enjeux au sein des institutions de contrôle”. La Cour des comptes en a profité pour faire l’annonce des audits sur l’environnement et sur les changements climatiques, notamment le plan Orsec, dans la lutte contre les inondations.

La 10e Assemblée générale de l’Association internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français (AISCCUF) se tient à Dakar. Cette rencontre réunit des chefs supérieurs de contrôle, les procureurs généraux, les présidents de chambre, les chefs de section, les magistrats et les représentants de la société civile. C'est l’occasion de dresser le bilan des activités de la période 2022-2025 de la mandature du Sénégal, de renouveler le bureau de l'association tout en déterminant les prochaines étapes. Des tables rondes autour de questions relatives à l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la gestion de la qualité au sein des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

Au-delà du bilan de ces trois dernières années à la tête de l’AISCCUF, la Cour des comptes souligne la formation des auditeurs afin de mener les audits des changements climatiques. “C'est un fléau mondial qui entraîne des dépenses énormes qui grèvent nos budgets. En tant qu'institutions supérieures de contrôle, nous devons toujours nous rappeler que le contrôle de l’utilisation de ressources publiques est à la fois une exigence démocratique et une nécessité économique et sociale”, a soutenu le premier président de la Cour des comptes Mamadou Faye.

“La Cour des comptes est engagée dans la réalisation des audits sur l’environnement et sur les changements climatiques”

C'est le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui a ouvert la 10e Assemblée générale de l’Association internationale des institutions supérieures de contrôle et en comme l'usage du français. Il a souligné que la lutte contre les changements climatiques induit de la part des États, des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela se passe à travers des mécanismes de financement et impliquant des montants extrêmement importants.

Selon Cheikh Diba, pour le cas spécifique du Sénégal, des financements importants ont été identifiés pour faire face à ce fléau. En effet, la mise en œuvre de la contribution du Sénégal est estimée à 13 milliards de dollars américains, dont 8,7 milliards dédiés à l'atténuation et 4,3 milliards pour l'adaptation. Il précise que cette estimation ne comprend pas les coûts liés au renforcement de capacités qui sont estimés à 100 millions de dollars durant la période 2020-2030. “Il est important de relever que dans ce cadre, de nombreux projets sont élaborés et mis en œuvre avec des financements importants, tant sur les ressources propres nationales, donc à travers le budget vert, que sur le financement ou les financements de partenaires techniques et financiers et je peux citer, entre autres, le quart de l'Agence française de développement qui, dans le cadre de la lutte contre les inondations, a mobilisé une subvention du Fonds vert climat à hauteur de 15 millions d’euros, entre 2016 et 2023”, a révélé Cheikh Diba.

Ce qui justifie ainsi l'intérêt et la nécessité pour les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de s'atteler aux audits de l'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le ministre des Finances et du Budget a noté que la Cour des comptes du Sénégal, dans le cadre de la planification triennale de son programme, a inscrit des sujets de contrôle sur les secteurs de l'environnement. Pour 2025, une mission d'audit portant sur la gestion des inondations dans le cadre du plan d’organisation des secours communément appelé plan Orsec, vient de faire l'objet de lancement avec les services de l'entité concernés. Une autre mission portant sur la gestion des aires marines protégées et en cours de réalisation depuis quelques mois.

La cour a aussi inscrit dans son programme de contrôle pour 2025 l’audit de performance du dispositif de gestion des espaces naturels protégés dans des communes bien ciblées. C’est dire que la Cour des comptes du Sénégal est résolument engagée dans la réalisation des audits sur l’environnement d’une manière générale et sur les changements climatiques”.

La 10e Assemblée générale de l’AISCCUF est marquée par la présence de la représentante de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes de France et secrétaire général de l’association. Alors que les principes démocratiques font face à des défis sans précédent, la représentante a rappelé que l’indépendance des institutions de contrôles est cruciale. “ Le cœur de notre mission : contrôler le bon emploi de l'argent public et en informer les citoyens constitue l'un des piliers de la démocratie. Les institutions supérieures ont un rôle à jouer dans la promotion de l'efficacité, de la responsabilité, de l'efficience et de la transparence au sein de l'Administration publique”, a-t-elle soutenu. La représentante a aussi rappelé la nécessité impérieuse de définir des choix stratégiques en matière d'investissement, de développement de politique, de croissance d'endettement et de gouvernance des finances publiques dans certains secteurs’’.

F. BAKARY CAMARA