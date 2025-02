Accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, en mobilisant à la fois l'innovation, la recherche et les meilleures pratiques. Ce sont, entre autres, les objectifs du 22e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Le Sénégal va assurer la présidence du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow) pour la période 2025-2027.

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a pris part, hier, par vidéoconférence depuis l'Ouganda, à l'ouverture du 22e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. L'occasion pour le Dr Cheikh Tidiane Dièye de soutenir que le thème de ce congrès, "Eau et assainissement pour tous : un avenir sûr pour l'Afrique", résonne profondément avec les défis et les opportunités auxquels notre continent est confronté. Il met en lumière, selon lui, l'impérieuse nécessité d'accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, en mobilisant à la fois l'innovation, la recherche et les meilleures pratiques.

L'eau, a-t-il précisé, est bien plus qu'une ressource naturelle, en étant le fondement de la vie, le socle de la prospérité économique et le pilier de la stabilité environnementale. Ainsi, a-t-il déclaré, ‘’dans un monde marqué par des crises climatiques et socioéconomiques croissantes, sa bonne gouvernance s'impose comme une priorité stratégique pour garantir un avenir durable. Le Sénégal, fidèle à ses engagements internationaux, a pris des responsabilités majeures pour porter cette vision et la traduire en impact positif sur la vie des populations et le dynamisme des secteurs de la production’’.

En tant que futur président du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow) pour la période 2025-2027 et co-organisateur de la 3e Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026 avec les Émirats arabes unis, le Dr Cheikh Tidiane Dièye a souligné son ambition d’œuvrer à mieux placer l'eau au cœur de l'agenda politique mondial. Il a lancé à ses pairs : ‘’Ces initiatives reflètent notre conviction profonde que l'eau doit rester une priorité absolue pour notre continent. Face à l'urgence climatique et aux défis croissants, une réponse collective, rapide et coordonnée est indispensable.’’

Le ministre sénégalais promet ainsi que la présidence sénégalaise de l'Amcow s'engage à adopter une approche axée sur l'action pour renforcer l'impact des initiatives liées à l'eau et à l'assainissement en Afrique. ‘’En mobilisant les États, les partenaires au développement et toutes les parties prenantes africaines, elle vise à construire une Afrique libre, souveraine, prospère et résiliente d'ici 2063. Cette présidence promeut une nouvelle vision africaine de l'eau, plaçant ces enjeux au cœur des priorités continentales, tout en défendant une position africaine unifiée et un plaidoyer politique de haut niveau au sein de l'Union africaine et dans l'Agenda mondial de l'eau’’, dit-il.

Dans ce même élan, la résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 6 septembre 2024, portée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, confirme cette ambition. Celle-ci établit les modalités de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, dont l'objectif est d'accélérer la réalisation de l'Objectif de développement durable n°6 : garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030.

À ce propos, le Dr Dièye informe que la conférence de 2026 représente une opportunité historique. Dans la mesure où, dit-il, ‘’elle vise à accélérer les engagements mondiaux en faveur de l'ODD 6, en mobilisant des ressources et en renforçant les partenariats internationaux, à créer des alliances stratégiques entre États, organisations et acteurs locaux pour une coopération renforcée, et à mettre en œuvre des solutions concrètes répondant aux besoins des communautés les plus vulnérables’’.

Pour relever ces défis, souligne le ministre, le Sénégal doit instaurer un dialogue intergouvernemental régulier sur l'eau, afin de maintenir cette question au rang de priorité politique mondiale, même au-delà de l'agenda 2030. "Le Sénégal, en partenariat avec les Émirats arabes unis, s'engage à conduire ce processus de manière inclusive et orientée vers l'impact. Nous travaillerons main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes pour construire un avenir où chaque individu pourra bénéficier de l'eau comme ressource vitale et droit humain fondamental. Dans cette optique, nous lançons, dès le 3 mars prochain à New York, les premières consultations formelles pour recueillir les contributions des États membres, des institutions internationales et des organisations non étatiques’’, annonce-t-il.

D'ici à la Journée mondiale de l'eau le 22 mars 2025, le ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce la production d’un document de vision et d’une feuille de route, dont une étape clé sera la réunion préparatoire de haut niveau prévue vers la fin de cette année 2025 à Dakar.

CHEIKH THIAM