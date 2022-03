27 CAMBRIOLAGES A NGOR, MERMOZ, OUAKAM, DIEUPPEUL, ALMADIES

Le maître des poursuites a requis 7 ans d’emprisonnement ferme contre Moda Seck. L’homme est accusé d’être l’auteur de 27 cambriolages dans des quartiers huppés de Dakar. Profitant de l’absence de ses victimes, il faisait croire aux domestiques de celles-ci qu’il était chargé par leurs employeurs de faire l’entretien de la climatisation. Le montant du préjudice s’élèverait à plus de 90 millions de francs CFA.

Il a sévi aux Almadies, à Ngor, à Mermoz, à Ouakam et à Dieuppeul. En tout, Moda Seck a commis plus de 27 cambriolages. Il dépouillait ses victimes de leur argent, de leurs bijoux en or, matériel électroménager, téléphones de marque iPhone, ordinateurs portables...

Comme modus operandi, l’homme frappait aux portes de ses victimes et se présentait comme étant commissionné par les maîtres des lieux, pour effectuer des travaux de maintenance. Une fois là-bas, il usait de subterfuges pour éloigner les domestiques, avant de fracasser les armoires pour emporter or, numéraires, etc. Les domestiques soutenaient qu'il se présentait avec un véhicule de marque Hyundai.

Ainsi, parmi ses victimes, Seydou Boubacar Badiane a saisi la Division des investigations criminelles, en produisant une vidéo, tout en informant que son cambrioleur avait un véhicule Hyundai. C’est ainsi que les douaniers, alertés sur le véhicule, ont procédé à l’arrestation du mis en cause, alors qu’il se rendait tranquillement à Mékhé. Et dans le véhicule en question, les agents ont découvert de l'or. Interrogé par les enquêteurs, il a contesté, dans un premier temps, les faits, avant qu’il ne soit confronté aux images de la caméra de surveillance du domicile de Badiane.

Bijoux en or et parfums de luxe retrouvés dans sa somptueuse villa de Ngaye Mékhé

Fait comme un rat, il est passé à table. Il a reconnu avoir fait 27 victimes, en conduisant les enquêteurs dans toutes les maisons qu’il a visitées. D’ailleurs, les enquêteurs ont découvert que Moda Seck s’est fait construire une somptueuse villa à Ngaye Mékhé. Dans la demeure, beaucoup d’objets volés, notamment des bijoux en or, des parfums de luxe ont été retrouvés. Durant son face-à-face avec les flics, il a également confié qu’il a un receleur attitré qui se nomme Ngom. Celui-ci, établi à la Salle de vente, a été arrêté, suite à un piège que lui a tendu Moda, avec l’aval des agents enquêteurs.

Cette affaire dont les faits se sont déroulés en 2019, a été évoquée, hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Sur les 27 parties civiles, seules quatre ont déféré à la convocation.

Selon Seydou Boubacar Badiane, sa maison a été visitée par le cambrioleur, le 19 février 2019. ‘’Moda avait garé son véhicule devant chez moi. Une fois s'être présenté aux bonnes, il leur a dit qu'il était là-bas pour réparer la climatisation. Il est monté et a volé un coffre-fort contenant les bijoux de ma femme qui sont d'une valeur de 20 millions et de l'argent’’, a raconté le plaignant. Il a ajouté que le cambrioleur a été arrêté, grâce à la vidéosurveillance. ‘’Il a avoué à la brigade de recherches avoir commis ce vol chez moi, puisqu'il a été filmé par les caméras. Sinon, il allait tout réfuter comme les autres forfaits’’, a-t-il ajouté.

Egalement victime, Dr Isseu Dia Touré a confié qu’un soir, au retour du boulot, elle a remarqué que ses boites à bijoux avaient disparu et que la porte de son armoire avait été fracassée. ‘’Quand j'ai appelé mes bonnes, elles m'ont confié que c'est un individu qui est venu le matin pour réparer la climatisation, suite à ma demande. En plus de ça, il simulait un appel devant mes bonnes pour leur faire croire qu'il parlait avec moi dans le but de les rassurer. Il a volé mes bijoux qui se trouvaient dans l’armoire’’, a-t-elle relaté.

La plaignante a ajouté que l’une de ses domestiques lui a confié qu’elle le reconnaissait. ‘’Le lendemain, j'ai appelé le bijoutier qui m'avait vendu mes bijoux pour l’informer du vol que j'avais subi. C'est là-bas qu'on m’a fait savoir qu'il y avait une autre de leur cliente qui a subi le même sort que moi. Ce, avant de m'aviser qu'un individu a été interpellé et que je devais aller faire une reconnaissance avec ma bonne. Ce que nous sommes allées faire’’, a-t-elle raconté. Elle a évalué son préjudice à 11 millions de francs CFA. Mais elle a réclamé la somme de 15 millions de francs CFA pour toute cause de préjudice causé.

Fatoumata Gaye a aussi subi le même sort. Elle a estimé le préjudice causé à 20 millions de francs CFA. Tandis qu’Oumar Guèye, qui est venu représenter son épouse, a évalué le préjudice que lui a causé le cambrioleur à 1 million de francs CFA. ‘’Mon épouse était à l'Institut Pasteur pour un bilan, ce jour-là. Depuis là-bas, sa petite sœur l'a appelée et lui a dit qu'un individu s'est présenté est venu à la maison et lui a dit que c'était moi, le Pr. Guèye, qui l’avait chargé de réparer la climatisation. Une fois là-bas, il a démonté le filtre et l'a donné à ma belle-sœur pour le nettoyer. C'est après cela qu'elles ont constaté que l'armoire a été fracassée et les bijoux emportés’’, a expliqué le professeur.

Interrogé, le prévenu Moda Seck, menuisier de son état, a déclaré ne connaître que la partie civile Seydou Boubacar Badiane. Marié et père de deux enfants, il a contesté les délits de vol avec usage de véhicule, d'effraction et de blanchiment de capitaux que lui reprochent les autres plaignants.

Ainsi, s’agissant de Badiane, il a déclaré : ‘’C'est moi qui ai volé ses bijoux à Mermoz. J'ai volé le coffre, après avoir fait croire aux bonnes que je devais réparer la climatisation.’’ Et pourtant, lors de son audition devant le juge d’instruction, le prévenu avait fait des aveux circonstanciés sur tous les cambriolages commis.

Face au magistrat, il avait renseigné qu’après avoir volé les bijoux en or, il les écoulait au Mali auprès de Moussa Konaté. S’agissant du coffre volé chez Badiane, il affirmait l’avoir ouvert à la sortie de l’autoroute à péage, avant de prendre les bijoux et ensuite jeter les documents. Il révélait avoir vendu l’or du coffre à 15 millions de francs CFA.

Par ailleurs, lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs avaient découvert un permis malien au nom de Ndiaga Diakité et une balance pour peser l’or. En même temps, un stylo en or appartenant à Binta Madior Fall a été retrouvé par-devers lui.

A la suite de Seydou Boubacar Badiane et de Fatoumata Gaye qui ont respectivement réclamé les sommes de 25 et de 30 millions de francs CFA, le maître des poursuites a requis 7 ans d’emprisonnement ferme contre Moda Seck.

Par ailleurs, il a requis la relaxe de Mbaye Ngom qui a contesté les faits, depuis l’enquête préliminaire.

La défense a sollicité une application bienveillante de la loi pour Moda Seck qui a reconnu avoir fauté.

Le tribunal rendra sa décision le 24 mars prochain.

MAGUETTE NDAO