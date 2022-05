Dans le cadre du huitième Fonds pour l’environnement mondial, le Sénégal a décliné ses priorités, en attendant le dialogue national qui va s’organiser, entre juillet et décembre prochain, pour les valider. L’annonce a été faite, hier, lors d’une séance de travail tenu au ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Carlos Manuel Rodriguez, Président directeur général du Fonds pour l’environnement mondial (Fem), en mission au Sénégal, a effectué, hier, une séance de travail avec le top management du ministère de l’Environnement et du Développement durable (ME2D). Lors de la rencontre, Baba Dramé, point focal du Fem au Sénégal, est revenu sur les priorités du 8e FEM pour le Sénégal. Il y a d’abord la grande muraille verte, pour laquelle il est prévu une réforme qui lui permettra d’avoir plus de financements.

La deuxième priorité est la gestion des déchets, plus précisément, la gestion des déchets plastiques. Sur ce point, Baba Dramé plaide pour une unité nationale de gestion des déchets plastiques. A ce propos, le ministre de l’Environnement et du Développement durable annonce qu’ils travaillent avec leurs partenaires pour mettre sur pied un plan de gestion de déchets. Toujours sur le plastique, M. Dramé indique que la priorité reste l’élimination des produits plastiques. Et que la résolution de ce problème se heurte au secteur informel. A son avis, il serait mieux de l’accompagner pour régler question, dans la mesure où, on a une production journalière estimée à 1,5 million de tonnes de déchets plastiques.

L’autre priorité concerne la gestion des infrastructures environnementales en milieu urbain. Là, le point focal a fait référence à la forêt de Mbao qui doit être préservée. Il a aussi cité le site du Technopole qui mérite une attention particulière. L’une des autres priorités concerne la mise en place d’un projet d’accompagnement du fleuve Gambie. Il est question, selon lui, de tout faire pour lutter contre la pollution qui est constatée, avec l’exploitation de l’or. Le directeur de l’environnement et des établissements classés renseigne qu’un dialogue sera organisé, entre juillet et décembre, pour discuter de cette question avec tous les acteurs du secteur de l’environnement. Ce qui fait dire au ministre de l’Environnement et du Développement durable qu’avec le dialogue, une décision finale sera prise concernant les priorités.

6,250 milliards FCFA attendus du 6e Fem

Abdou Karim Sall souligne que toutes les dispositions seront prises pour que le 8e FEM soit bénéfique au Sénégal. Il promet que tous les acteurs qui gravitent autour du secteur seront impliqués. ‘’C’est un cycle qui a débuté en 2018 et se termine le 30 juin 2022. Il nous a permis de capter, au niveau du Sénégal, près de 11 millions de dollars, soit près de 6 milliards de F CFA. Cela veut dire que si l’on se fie au différents financements, depuis 1994, le FEM est le principal bailleur du Sénégal en matière d’environnement’’, renseigne-t-il.

Le ministre d’ajouter : ‘’Pour ce cycle 8, nous allons bénéficier davantage de financements. Nous avons plus de 25% par rapport au cycle précédent, ce qui va porter le total de l’enveloppe à 15 millions de dollars (6,250 milliards F CFA). Maintenant, ce qu’il faut faire est d’organiser ce dialogue transversale avec l’ensemble des sectoriels pour définir les priorités du Sénégal qui seront validées par la plus haute autorité’’.

Egalement, pour montrer l’acuité de ces problèmes environnementaux et l’urgence d’y trouver des solutions pérennes, Abdou Karim Salla a déclaré à l’assistance : ‘’Je vous signale aussi que le désert avance de 5 km par an, alors que la désertification se fait au rythme de 12 millions d’Ha par an au plan mondial, donc, il y a urgence de trouver une solution à cela.’’

CHEIKH THIAM