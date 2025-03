Farba Ngom est en prison depuis quelques jours. À Matam, ses militants et sympathisants continuent de réclamer sa libération. L’adjoint au maire de Oréfondé, Abdoul Djiby Ndiaye, un des plus proches fidèles du maire des Agnam, est monté au créneau pour exiger la libération de son mentor.

Entre Agnam et Oréfondé, il y a à peine une distance de moins de 10 kilomètres. Ces deux localités sont actuellement au-devant de la scène nationale, car leurs deux illustres fils (Farba Ngom et Tahirou Sarr) ont été incarcérés la semaine dernière. Cette proximité géographique a développé une véritable harmonie sociale et politique entre les deux communes. Oréfondé, sous la houlette de son adjoint au maire, Abdoul Djiby Ndiaye, fait partie des premières localités à exprimer sa solidarité à l’honorable député, de la levée de son immunité parlementaire à son arrestation.

Les militants, malgré leur frustration, ont jusqu’ici réussi à contenir leur colère, aucune manifestation n'a été enregistrée dans la région depuis le soir de l’arrestation de Farba Ngom. Une sérénité étonnante qu’Abdoul Djiby Ndiaye explique par les consignes données par leur mentor. « Nous n'avons pas investi les rues pour exprimer notre mécontentement parce que Farba Ngom nous avait tenu un discours clair avant d’aller répondre à la convocation du juge d’instruction. Il nous avait fermement dissuadés de commettre des actes de vandalisme et peu républicains, c’est ce qui explique la situation calme qui prévaut à Matam. Cela prouve encore la grandeur de Farba Ngom, il aurait pu inciter la jeunesse à l’insurrection comme l'avait fait un de ceux qui gouvernent aujourd’hui », soutient-il.

Le maire des Agnam a été placé sous mandat de dépôt à la suite de son entretien avec le juge d’instruction du pool judiciaire financier. Une décision qui ne surprend guère l’élu local de Oréfondé : « son arrestation ne nous surprend nullement, car c’est une commande politique dictée par le petit Premier ministre depuis la campagne les élections législatives, c’est une promesse qu’il avait faite aux militants de Pastef. Malgré cette violation flagrante des lois, nous sommes sereins parce que notre leader nous avait préparés à toutes circonstances c’est pour cela nous prenons avec les événements avec philosophie ».

« Ce sont les fils de Farba qui réconfortent les militants »

À Agnam, la famille proche de Farba Ngom a été secouée par la sentence du juge, mais ses fils se sont vite ressaisis pour « réconforter les militants ». En effet, ces derniers avaient pris d'assaut la maison familiale de l’honorable député pour apporter leur soutien à la famille, mais ce sont finalement les enfants de Farba Ngom qui ont remonté le moral aux visiteurs. « Sa famille se porte bien, fait savoir Abdoul Djiby. Ce sont ses fils (de Farba Ngom) qui réconfortaient les fervents militants après l'arrestation. Ce n'est pas facile pour eux de se retrouver dans de pareilles situations parce que l'honorable député est quelqu’un de très proche de sa famille. Nous, en tant que militants, nous n'abdiquerons pas, nous serons toujours avec la famille pour surmonter ensemble ces obstacles. Toute sa famille est sereine puisqu’en politique il faut se préparer à tout ».

L’arrestation de Farba Ngom et de Tahirou Sarr va avoir un grand impact sur les ménages désœuvrés du Bosséa, notamment en cette période de ramadan. Ces deux personnalités avaient pour habitude de décupler leur générosité durant ce mois béni en distribuant des denrées alimentaires dans quasiment toutes les maisons. « Nous continuerons à nous battre, promet le jeune responsable politique de Oréfondé, car c’est un combat qu’il faut régler politiquement. Nous ne nous laisserons pas faire que ce soit dans le Fouta, à Dakar et dans la diaspora. Sur le plan juridique, son pool d’avocats va aussi agir pour éclaircir l’opinion étant donné que les manipulateurs sont en train comme toujours de répandre des contrevérités ».

Pour le cas de Tahirou Sarr, l’adjoint au maire soutient que Sonko avait une dent contre le fils prodigue de Oréfondé et qu’il cherchait juste à assouvir sa vengeance. « J’ai toujours dit que Sonko ne le pardonnera pas avec le dossier des 94 milliards F CFA qu’il a perdu. Dieu est juste, car j’ai eu ce discours lors des campagnes électorales passées. En tant que fils de Oréfondé, je déplore cette arrestation et j'apporte tout mon soutien à Tahirou Sarr qui est un modèle pour nous au vu de ses actions sociales dans nos villages. Là aussi nous comptons manifester à Oréfondé pour dire non à l’injustice ».

Cette semaine, les populations comptent tenir une manifestation après l’autorisation du sous-préfet des Agnam pour marquer leur solidarité à leurs deux frères détenus.

Djibril Bâ