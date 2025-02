Indisponible pour deux mois à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Nicolas Jackson est malchanceux. L’attaquant sénégalais est stoppé net au moment où il avait besoin de la plénitude de ses moyens pour sortir de la mauvaise passe dans laquelle il était plongé.

Coup dur pour Nicolas Jackson ! L’attaquant de Chelsea sera absent deux mois, comme annoncé par le ‘’Telegraph’’. Le Sénégalais de 23 ans est victime d’une déchirure aux ischios de la jambe gauche. Cette saison, il avait marqué 9 buts et donné 5 passes décisives en 23 matchs de Premier League. Sa blessure est la dernière chose que Jackson aurait souhaitée. C’est donc un coup de massue pour le joueur qui avait besoin de se redonner confiance en retrouvant le chemin des filets. L’ancien attaquant du Casa Sports n’avait plus marqué depuis deux mois. Son dernier but remonte au 15 décembre 2024, lors de la victoire contre Brentford (2-1).

Depuis lors, il peine à se montrer efficace devant le but.

En équipe nationale, Nicolas Jackson va manquer les deux prochaines sorties des Lions contre le Soudan et le Togo, les 17 et 24 mars, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le joueur, qui avait ouvert son compteur-buts en sélection nationale contre le Malawi (4-0) lors de la 3e journée des éliminatoires de la Can-2025, le 11 octobre 2024, devra encore attendre pour améliorer ses statistiques personnelles. Après ces dates, le Sénégal ne jouera qu’un match officiel en septembre 2025.

Un coup dur pour les Blues

Malgré ses passages à vide devant le but, l’ancien sociétaire de Villarreal reste un élément précieux dans le dispositif offensif d’Enzo Maresca. Le club londonien semble déjà souffrir de l’absence de son attaquant de pointe. Les Blues ont perdu leurs deux derniers matchs face à la même équipe, Brighton (2-1 en FA Cup et 3-0 en championnat), coïncidant avec l’indisponibilité de Nicolas.

Même s’il n’est pas le plus adroit face aux portiers, Nicolas Jackson est très impliqué dans le jeu de son équipe. Pour preuve, il est le deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur (5 passes) derrière Cole Palmer (14 buts et 6 passes décisives). Et Maresca est mieux placé pour juger de son importance. ‘’Est-ce que ce match a mis en évidence l’importance de Nicolas Jackson ? Oui, parfois, je pense qu’il faut jouer des matchs sans ces joueurs pour se rendre compte de leur importance. Nous avons dit à plusieurs reprises, à propos de Nico, qu’il est important avec et sans ballon. Sans ballon, son intensité est très bonne et avec ballon, il est toujours une menace’’, a confié le technicien italien, après la défaite face à Brighton en FA Cup.

Nicolas Jackson va encore manquer au moins six matchs avec son club, toutes compétitions confondues, dont quatre en championnat (Aston Villa, samedi 22 février ; Southampton, mardi 25 février ; Leicester, dimanche 9 mars ; Arsenal, dimanche 16 mars).

L’absence de Jackson est un vrai coup dur pour Chelsea qui a perdu deux places en championnat, à la suite de sa défaite contre les Seagulls, vendredi dernier. Sixièmes avec 43 pts, les Blues vont devoir trouver d’autres ressources pour pallier l’indisponibilité de leur attaquant de pointe. Car, en plus du Sénégalais, ils sont aussi privés de Marc Guiu, souffrant également des ischio-jambiers.

Christopher Nkunku se présente comme une alternative. Mais Maresca persiste à dire que le Français ‘’n’est pas un véritable n°9’’. L’Italien espère trouver d’autres solutions. ‘’Christopher [Nkunku] pourrait être l’une des solutions, mais pas la seule. Nous allons essayer de trouver des solutions différentes’’, a-t-il déclaré.

Newcastle et Atletico à l’affût

En plus de croiser les doigts pour voir revenir son attaquant très vite, Chelsea doit aussi faire face aux courtisans du joueur. À peine le mercato d’hiver fermé, les rumeurs sur la fenêtre des transferts d’été commencent à circuler.

Selon les dernières informations, Nicolas Jackson serait dans le viseur de clubs en Angleterre et sur le continent. Au Royaume-Uni, c’est Newcastle qui est cité comme intéressé par le joueur. Les Magpies sont menacés par la perte de leur attaquant Alexender Isak, l’été prochain. Le Suédois est courtisé par Liverpool et le FC Barcelone. Les Reds sont même disposés à mettre Darwin Núñez dans le deal. Pour le remplacer, les dirigeants de Newcastle auraient coché le nom de l’international sénégalais.

Les pensionnaires de St James' Park ne sont pas les seuls sur ce dossier, car l’international sénégalais serait également suivi en Espagne. C’est l’Atlético Madrid qui est annoncé comme un des prétendants de l’ancien joueur du Casa. Les Colchoneros, qui sont en quête d’un renfort dans leur secteur offensif, pensent à Jackson. Ce dernier connait bien le championnat espagnol, pour avoir évolué à Villarreal pendant quatre saisons (2020-2023). Il avait réalisé une saison remarquable lors de l’exercice 2022-2023 sous les couleurs du Sous-marin jaune, en inscrivant 12 buts en 26 apparitions en Liga.

LOUIS GEORGES DIATTA