Doudou Sène devra patienter dans sa cellule, jusqu’au 21 février, pour être édifié sur son sort. Âgé de 34 ans, il est poursuivi pour abus de confiance portant sur plus de 60 millions F CFA au préjudice de BEM

L’école de commerce de Dakar (BEM) a traduit hier, à la barre, son responsable administratif et financier Doudou Sène. Il est reproché à ce dernier le délit d’abus de confiance portant sur la somme de 63,864 millions F CFA. L’écart est noté entre les montants reçus et ceux versés à la banque entre janvier et août 2022. Pour justifier le trou, le responsable administratif brandit une liste d’élèves qui, selon lui, ne se sont pas acquittés de leurs mensualités. Ceux-ci entendus, allèguent le contraire. Preuve à l’appui, ils présentent leurs reçus de paiement.

À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu Doudou Sène reconnaît le détournement d’argent, mais conteste le montant avancé par l’établissement. À l’en croire, le montant du gap tourne autour de 20 millions F CFA. ‘’On me reproche cet écart, or j'ai quitté BEM en avril pour venir à Dunis (Dakar University of International Studie, une filiale de BEM) où j'ai travaillé entre avril et septembre. C'est pourquoi je conteste le montant avancé, mais je reconnais que je leur dois des écarts de caisse’’, a-t-il déclaré.

‘’Je n'ai jamais pris dans la caisse, mais il s'agit de manquants que je ne pourrais justifier. Si j'avais l'ordinateur de Dunis, j'aurais pu établir ce que je leur dois, car au mois de janvier, j'étais à BEM avant de partir en avril’’, a poursuivi le comparant.

Pour sa part, l’avocat de la partie civile, Me Arona Basse, renseigne que les pièces comptables l'ont confondu. Chaque jour, il devait consigner les montants reçus en faisant le cumul de l'ensemble des reçus. ‘’On lui a adressé une demande d'explication sur le différentiel. Il est resté injoignable pendant une semaine. Il est parti quand il a vu l'écart se creuser. Il a versé 5 millions F CFA au groupe Dunis. Nous lui réclamons 65 millions F CFA en guise de dédommagement et la confiscation du véhicule en compensation du préjudice’’, a plaidé Me Basse.

À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. ‘’Doudou Sène a facilité la tâche au tribunal en reconnaissant partiellement les faits. Le groupe devait logiquement trouver un cabinet d'audit pour la contradiction des comptes. Le véhicule lui a été remis dans le cadre du travail. On ne peut pas demander sa confiscation. Il faut lui tendre la perche pour lui permettre de retrouver son travail et de rembourser’’, a déclaré la robe noire.

La date du délibéré est fixée au 21 février.

MAGUETTE NDAO