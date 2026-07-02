Accident de la circulation à Notto Gouye Diama

Deux personnes sont mortes et cinq autres grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu, mardi, dans l’après-midi sur la route des Niayes, à hauteur de Keur Mbir Ndao, un village de la commune de Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane, a appris l’APS, de source sécuritaire. L’accident a impliqué une camionnette appartenant à une société exerçant dans l’aviculture et un véhicule sans plaques d’immatriculation.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule qui circulait dans le sens Tor–Notto Gouye Diama, avec cinq passagers à son bord, est entré en collision frontale avec la camionnette roulant en sens inverse. Les deux conducteurs, dont l’un est originaire de Keur Mbir Ndao, ont succombé à leurs blessures. Cinq passagers, tous identifiés comme étant aussi domiciliés à Keur Mbir Ndao, ont été grièvement blessés. Des éléments de la brigade de gendarmerie de Notto Gouye Diama se sont rendus sur les lieux, pour les constatations d’usage.

Les blessés ont d’abord été évacués vers le poste de santé de Keur Mbir Ndao, avant d’être transférés au centre hospitalier régional de Thiès. Les dépouilles des deux victimes ont été acheminées vers la morgue du même établissement. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.