Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, vendredi, une visite discrète à Touba, où il a été reçu par le Khalife général des mourides. Cette étape s'inscrit dans la tournée qu'il a entamée auprès des principales autorités religieuses du Sénégal depuis sa prise de fonctions.

Alors que l'actualité nationale était dominée par l'élimination du Sénégal au Mondial face à la Belgique, le ministre de l'Intérieur a poursuivi son agenda institutionnel avec une visite dans la capitale du mouridisme. Reçu par le Khalife général des mourides, Mouhamadou Makhtar Cissé a ainsi marqué une nouvelle étape de sa tournée de prise de contact avec les différentes familles religieuses du pays.

Au-delà de ses responsabilités en matière de sécurité, le ministre est également chargé des Cultes. À ce titre, cette visite à Touba s'inscrit dans une démarche de renforcement du dialogue entre l'État et les autorités religieuses, dans un contexte où les confréries occupent une place centrale dans la vie sociale et institutionnelle du Sénégal.

Cette rencontre intervient quelques jours après une première visite effectuée, le 30 juin dernier, auprès de Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. Le ministre avait alors réaffirmé sa volonté d'entretenir un dialogue permanent avec les différentes confessions religieuses du pays.

Avec cette étape à Touba, Mouhamadou Makhtar Cissé poursuit ainsi une série de visites destinées à consolider les relations entre le ministère de l'Intérieur, en charge également des Cultes, et les principales autorités religieuses sénégalaises.