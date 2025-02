RETOUR SUR LES DIFFÉRENTS ACCORDS AVEC BBC Accords de 2004 Négociés entre le gouvernement et l'aile politique du MFDC dirigée par l'abbé Diamacoune Senghor. L'accord qui mentionnait clairement une "renonciation définitive à la lutte armée" a été suivi d'une accalmie, mais des dissensions internes au MFDC ont empêché une paix durable et sa matérialisation définitive sur le terrain. Accords de 2014 Le processus initié par le Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) a abouti à un accord de paix, mais certaines factions, notamment celle de Salif Sadio, ont refusé d'adhérer à l'accord, maintenant des poches de résistance armée. Le texte final de l'accord décrivait les modalités du désarmement et réaffirmait l'engagement des parties à trouver une solution négociée au conflit. Accord de 2020 En 2020, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement et la faction de Diakaye. Celles-ci ont abouti à la signature d'un accord de paix le 10 mars 2023 suivie du dépôt des armes à Mongone, en mai de la même année. En décembre 2023, 255 ex-combattants du MFDC de la faction ont officiellement déposé les armes lors d'une cérémonie à Mongone, dans le département de Bignona, contre des garanties de l'État du Sénégal de prise en charge des combattants, de leurs familles et de réparations aux communautés affectées par le conflit. Une cérémonie d'incinération des armes restituées par la faction de Diakaye s'était tenue le 23 décembre 2023 dans la localité de Mamatoro, dans la communauté rurale d'Enampore, dans l'arrondissement de Nyassia.