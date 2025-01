Trois personnes ont été interpellées hier, suite à la mort du supporter de l'ASC Farba, Moustapha Dieng, âgé de 32 ans, qui a succombé à ses blessures, après avoir été pris à partie par les supporters de l'équipe adverse, Natangué, au stade Alassane Djigo de Pikine. Ces suspects sont actuellement en garde à vue dans les locaux du poste de police de Yeumbeul-Sud.

Du nouveau dans l’affaire de la mort du supporter de l’ASC Farba, Moustapha Dieng. Selon nos sources, les limiers du poste de police de Yeumbeul-Sud, qui avaient ouvert une enquête dès les premières heures du drame, ont arrêté M. C. Diamé, né en 2005 et électricien. Ce dernier a été cité et formellement identifié par un témoin comme participant aux scènes de violence ayant conduit à la mort de Moustapha Dieng. Un autre suspect, également identifié par le témoin oculaire, est pour le moment introuvable.

Lors de son interrogatoire, le premier suspect a cité un autre individu présent lors du lynchage. Ce dernier est un habitant du quartier Farba de Yeumbeul. Les investigations se poursuivent pour procéder à leur arrestation.

Par contre, d'autres suspects ont été localisés, dont W. Faye, né en 1997, et S. M. Sarré, né en 2007, plombier domicilié à Yeumbeul, qui ont été arrêtés. Ils ont été formellement identifiés comme faisant partie du groupe qui a lynché Moustapha Dieng au quartier Garba à Yeumbeul-Sud.

Leurs auditions se poursuivent dans le souci de clarifier cette affaire, en attendant leur déferrement au parquet.

Rappel des faits

Ce week-end, lors d’échauffourées entre des supporters des équipes navétanes de la zone 1 de Yeumbeul, les ASC Farba et Natangué, qui devaient s'affronter en demi-finales au stade Alassane Djigo de Pikine, un supporter de l'ASC Farba a été sévèrement pris à partie par des inconditionnels de l'équipe adverse. La bataille était tellement rude que la police a dû utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.

Le supporter lynché a été évacué à l'hôpital de Thiaroye, dans un état préoccupant. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. La victime, Moustapha Dieng, était tailleur.

À la suite de ce drame, les navétanes ont été suspendues dans le département de Keur Massar. Une décision prise par l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav).

Avant ce funeste épisode, lors d’autres échauffourées qui avaient eu lieu le vendredi 10 janvier dernier au stade Amadou Barry, ayant occasionné cinq blessés dans les rangs de la police, le préfet de Guédiawaye avait pris un arrêté portant suspension des compétitions du championnat populaire national jusqu'à nouvel ordre.

CHEIKH THIAM