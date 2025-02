L’équipe du Sénégal entre en lice ce vendredi après-midi (15 h) contre le Rwanda, pour le troisième et dernier tour des qualifications à l’Afrobasket masculin 2025. Les Lions peuvent déjà se qualifier, en cas de victoire face aux Amavubi de Cheikh Sarr.

Le Sénégal peut se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de basket masculin dès la première journée du troisième et dernier tour des éliminatoires de l’Afrobasket-2025. Pour cela, les Lions doivent s’imposer face au Rwanda, cet après-midi (15 h), à la salle Ibn Yassine de Rabat, au Maroc. Les deux équipes se retrouvent après le tournoi de Dakar où le Sénégal a réalisé le carton plein, en remportant tous ses trois matchs. Les hommes de Ngagne De Sagana Diop ont battu ceux de Cheikh Sarr (81-58), à Dakar Arena de Diamniadio. Ils ont ensuite étrillé le Gabon avant de terminer en beauté face au Cameroun (87-83).

Leaders de la poule C, les Sénégalais ont entamé la préparation de cette dernière fenêtre depuis quelques jours dans la capitale marocaine, sous la houlette de Mamadou Guèye Pabi. Le coach de l’AS Douanes est chargé de mener les Lions, en l’absence du sélectionneur national, pris par ses engagements avec son club des Knicks de Westchester en G-League. L’entraineur a convoqué pratiquement les mêmes joueurs qui avaient pris part au précédent tour à Dakar, à l’exception de Mouhamed Camara, remplacé par le jeune Ousmane Ndiaye. L’ailier fort de 20 ans revient en sélection A où il avait participé, en 2023, au tournoi de préqualification olympique. Il s’était illustré lors de l’AfroBasket U18 2022, à Antanarivo, en terminant meilleur tireur à trois points.

Branco Badio, le métronome

Le groupe de coach Pabi est un mélange de jeunes joueurs et d’expérimentés, à l’image de Youssoupha Ndoye, Mamadou Lamine Sambe, entre autres. L’entraineur peut compter sur Brancou Badio qui s’est révélé être le leader technique de l’équipe. Il est l’un des grands artisans du succès des Lions à Diamnaidio. Il a été parmi les trois meilleurs pointeurs (22,3 points par match) du dernier tournoi de Dakar. L’homme providentiel du Sénégal s’est illustré lors du choc contre le Cameroun, quand les Lions Indomptables ont mis son équipe en difficulté dans le dernier quart-temps, en novembre. Badio est venu à la rescousse du Sénégal en marquant 31 points, ce qui a permis à l’équipe de s’imposer 87-83.

Karim Mané, l’autre Sénégalais à atteindre les deux chiffres, a terminé avec 12 points.

Williams, un tireur franc

Le Sénégal est favori du groupe C et devrait pouvoir se qualifier sans difficulté face aux Amavubi. Mais les hommes de Cheikh Sarr ne vont pas faire de la figuration face aux Lions. Avec deux victoires et une défaite, les Rwandais vont tout donner pour faire partie des trois premiers du groupe qui vont se qualifier à la prochaine Can.

Pour cela, ils vont jouer crânement leurs chances en essayant de créer la surprise devant les quintuples champions d’Afrique. Ils vont jouer à fond sur leur point fort, à savoir les tirs à distance. ‘’C’est une équipe qui shoote beaucoup à trois points. Il fallait les contester’’, avait indiqué Ngagne De Sagana Diop à la fin de la rencontre contre le Rwanda au précédent tour.

L’équipe rwandaise va certainement s’appuyer sur son arme fatale, l’Américain naturalisé Robeyns Rwandais, qui avait donné du fil à retordre aux Sénégalais, notamment en première période. Le Sénégal aura besoin d’une défense forte pour contrer les attaques rwandaises. Dans ce registre, Pape Moustapha s’est illustré comme le leader dans la raquette, avec 7,3 rebonds par match, devant Gora Camara (7 rebonds en moyenne) et Youssoupha Ndoye (6 rebonds en moyenne). L’ancien pensionnaire de l’AS Douanes sera donc très précieux dans ce domaine.

‘’Humilité et résilience’’

Ce match ne va pas être une promenade de santé pour les Sénégalais. Loin de là ! C’est donc conscient de cet état de fait que le coach a invité ses joueurs à garder la tête sur les épaules. ‘’Je rappelle deux principes fondamentaux : l'humilité et la résilience. Il ne faut jamais se sentir invincible, même si nous avons fait un carton plein à Dakar’’, a déclaré Mamadou Guèye.

Ce match mettra en scène un duel de techniciens sénégalais, en l’occurrence Mamadou Guèye Pabi et Cheikh Sarr. Ce dernier essayera de ne pas perdre une seconde fois contre l’adjoint de Ngagne De Sagana. L’ancien joueur de la NBA disait avoir ‘’beaucoup de respect pour Cheikh Sarr’’. ‘’Il fait du bon boulot au Rwanda’’, avait déclaré De Sagana.

Programme Vendredi 12 h Gabon - Cameroun 15 h Rwanda - Sénégal

LOUIS GEORGES DIATTA