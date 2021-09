L’aventure continue pour les Lions du Sénégal, présents à la Coupe d’Afrique de basket des nations (Afrobasket-2021) au Rwanda. Dans un match disputé, les coéquipiers de Gorgui Sy Dieng ont eu le dernier mot, face à des Palancas Negras qui ont chèrement vendu leur peau.

Fallait-il vêtir le Sénégal de la toison du favori pour que les choses se corsent pour les Lions ? La plus impressionnante des équipes présentes à l’Afrobasket Rwanda-2021 a quand même eu quelques difficultés à se défaire de l’Angola. Dans une partie serrée jusqu’au bout, les hommes de Boniface Ndong ont battu difficilement leurs adversaires angolais sur le score de 79 à 74, lors du premier quart de finale de cette compétition. Une différence de 5 points qui a été faite à la dernière minute de jeu, alors que Lions et Palancas Negras étaient à 74 partout.

Il ne fallait pas vendre la peau des Angolais d’avance. Et cela, les Palancas Negras l’ont montré d'entrée, en menant 5 à 0. Il a fallu un tir à trois points d’Alga Ndiaye, puis d’un ‘’dunk’’ autoritaire de Gorgui Sy Dieng pour remuer les Sénégalais et leur permettre d’entrer dans leur match. Un mano à mano se met en place, tout au long du quart-temps. A la puissance du pivot des Hawks d'Atlanta sous le cercle, répond le talent d’un Carlos Morais qui n’a rien perdu de sa superbe à 35 ans. L’adresse à trois points de la star des Palancas Negras permet aux Angolais de se détacher. Ils mènent de 7 points (22-15) à une minute et demie de la fin du premier quart et gagnent cette manche par 5 points d'écart.

Le retour des Lions, après cette première pause, n’a toutefois plus rien à voir avec leur entame de match. Si les deux équipes se rendent coup pour coup, la donne change avec un sursaut d’orgueil des Sénégalais. De la 7e à la 3e mn du deuxième quart, c’est un sanglant 17-0 que les Lions administrent à leurs adversaires du soir. Un sursaut suite à un gros travail de Mamadou Faye et d’un Gorgui Dieng toujours présent sous le cercle dans les deux surfaces. A la mi-temps, le Sénégal mène par 44-33.

Des Lions secoués, puis revanchards

Au retour de la pause, le match prend encore une nouvelle tournure. Petit à petit, les Palancas Negras refont leur retard. Cette période coïncide avec le réveil de Brancou Badio. L’arrière du Barça permet aux Lions de limiter la casse dans ce temps faible, grâce à son adresse à trois points. La puissance de Youssou Ndoye et l’adresse d’Ibrahima Faye permettent au Sénégal de rester devant, à la fin du troisième quart, même si les Angolais finissent mieux cette partie du match : 61-55 en faveur des hommes de Boniface Ndong.

Ces six points d’avance seront maintenus et étendus à 10, au milieu du dernier quart. Mais Carlos Morais n’entendait pas abandonner si facilement. Ce dernier sonne la révolte par son adresse à trois points et permet à ses coéquipiers de continuer d’y croire.

D’ailleurs, avec un ‘’dunk’’ de Jilson Bango, les Angolais recollent au score à 74 partout, à 1 minute 25 de la fin du match. Brancou Badio se chargera d’inscrire quatre autres points sur des lancers francs pour permettre au Sénégal de se qualifier pour les demi-finales.

Globalement, le Sénégal a maîtrisé ce match, même s’il a fallu s’employer. Si les pourcentages d’adresse à trois points des deux équipes étaient les mêmes (34 %), le Lions ont été plus adroits à deux points, avec 47 % contre 41 pour leurs adversaires. Ces statistiques se sont confirmées sur les lancers francs et les passes décisives où les Lions ont été meilleurs.

Brancou Badio, l’élément en plus

Brancou Badio a été le meilleur marqueur sénégalais, avec 14 points. Son apport, lors des deux derniers quarts, a été décisif. Toutefois, Boniface Ndong a pu compter sur ses valeurs sûres et en premier lieu Gorgui Dieng qui a signé un double-double (13 points, 15 rebonds). Ces stats lui ont permis d’être le meilleur performeur côté sénégalais. Ibrahima Faye et Mamadou Faye, avec respectivement 13 et 10 points, complètent le tableau des Lions les plus décisifs.

Côté angolais, les 28 points de Carlos Morais et les 13 de son acolyte Gerson Goncalves n’auront pas suffi pour faire tomber un Sénégal sûr de sa force. S’ils se sont tout de même bien battus, après un premier tour avec une seule victoire, ils ne rajouteront pas un douzième titre à leur remarquable palmarès dans cette compétition. La belle génération, vainqueur des Afrobasket 2005, 2007, 2009 et 2013, est en quête de remplaçants à leur niveau.

Quant aux Lions, ils continuent leur sans-faute avec une quatrième victoire en autant de sorties (l’Ouganda, le Sud Soudan et le Cameroun battus en phase de poules).

Mais la bande à Gorgui Dieng devra s’employer davantage, lors du prochain match. Les Lions affronteront la Côte d’Ivoire, qui a écrasé la Guinée, lors du second quart de finale du jour, 98-50.

LAMINE DIOUF