Le directeur général de l’AIBD SA, Abdoulaye Dièye, a réceptionné, le jeudi 20 juillet 2023, un premier lot de matériel qui est destiné au Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique (Cempa). Ce centre sera implanté dans l’enceinte de l’hôpital militaire de Ouakam. C’est un projet de l’AIBD SA, dans le cadre de la stratégie de hub aérien.

Dans la mise en œuvre du projet du Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique, le DG de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, a présidé la réception de matériel médical de dernière génération. Il estime que la construction dudit projet est évaluée à une valeur de 200 millions et le financement sera pris en charge entièrement par AIBD SA.

Ainsi, ce centre est construit dans le but de rationaliser les dépenses et avoir un gain de temps. Il permettra aussi au personnel aéronautique de se faire examiner au Sénégal. D’après le DG de l’AIBD SA, ceci permettrait une indépendance médicale dans le domaine de la navigation aérienne.

Embouchant la même trompette, le médecin lieutenant-colonel Aissata Oumar Ba, médecin-chef du Cempa, a soutenu l’idée selon laquelle ce centre va permettre de gagner en espace et d’avoir une bonne autonomie et une ouverture à la sous-région. ‘’Nous sommes soutenus depuis le début par l’hôpital militaire de Ouakam. Cette réception de matériel nous a permis d’avoir un plateau technique élargi et nous disposons également des ressources humaines de l’hôpital’’ instruit-elle. À ce titre explique-t-elle, les spécialités du centre tournent autour de la cardiologie, de l’ophtalmologie, de l’ORL, de la neuropsychiatrie, de la radiologie… Ainsi, les pilotes professionnels, les pilotes en ligne, les pilotes privés, le personnel navigant commercial, les contrôleurs aériens, entre autres, constituant du personnel aéronautique, sont habilités à faire leurs visites d’admission et leurs visites révisionnelles pour une délivrance de certificat d’aptitude médical dans le cadre de leur travail.

Le directeur de la Sécurité des vols de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), Farba Diouf, estime que l’avantage du Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique, avec l’acquisition de ces équipements de dernière génération, va permettre d’alléger la manière dont les certificats médicaux sont délivrés.

Le démarrage des travaux sera entamé la semaine prochaine, la durée est aussi estimée à un an.

Le projet du Cempa a pour objectif d’avoir une souveraineté médicale dans le domaine de l’aéronautique. Le Cempa est un des plus grands projets de l’AIBD SA dans le cadre de la stratégie du hub aérien. Son objectif est d’assurer la prise en charge médicale du personnel aéronautique dans la sous-région.

