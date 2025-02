De retour à Santos, Neymar (33 ans) n'a pas apprécié les propos de Jorge Jesus estimant qu'il n'avait plus le niveau pour jouer à Al Hilal. Une sortie grinçante à laquelle a répondu l'attaquant brésilien.

"Je suis prêt à jouer. Je ne pourrai pas jouer 90 minutes, j'ai été blessé pendant longtemps, une blessure grave, je suis revenu et je me suis blessé à nouveau. Je m'entraînais, mais j'avais besoin du jeu, là où je me sens heureux. J'ai été très contrarié par les propos de Jorge Jesus, lorsqu'il a dit que je n'étais pas au même niveau que l'équipe", a ruminé l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pour Cazé TV.

"A l'entraînement, c'était complètement différent, j'ai montré que j'étais apte à jouer, tout comme les autres joueurs. Je lui mettrais un tas de vers sur la tête. Je n'aime pas en parler, créer la polémique, mais c'est la réalité. Je savais qu'en entrant, je démontrerais quelque chose de différent. Le terrain parle et c'est le seul endroit où je peux me défendre de toutes les critiques, des discours et de ce que les gens pensent de moi", a rajouté Neymar.