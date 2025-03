Alex Moussa Sawadogo, programmateur de films d’Afrique et spécialiste en création et gestion de projets culturels, a été nommé, ce mercredi, directeur général de l’Agence burkinabé de la cinématographie et de l’audiovisuel, annonce l’Agence d’information du Burkina (AIB) reçue à l’APS. Monsieur Sawadogo, 50 ans, était, depuis 2020, délégué général du Festival panafricain cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Il a dirigé l’organisation des trois dernières éditions en date de cet événement (2021, 2023 et 2025).

‘’L’Agence burkinabé de la cinématographie et de l’audiovisuel est née, en novembre 2024, de la fusion de la Direction générale de l’Institut supérieur de l’image et du son (Isis), de la Direction générale du Fespaco, du Secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, de la Direction de la cinématographie et de l’audiovisuel’’, rappelle l’AIB.