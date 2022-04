Près d’un mois après la qualification du Cameroun contre l’Algérie (2-1 ap) en barrages retour de la Coupe du monde 2022, cette rencontre continue de faire couler beaucoup d’encre. Alors que le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a expliqué dimanche que « ce n’est pas la meilleure équipe qui s’est qualifiée », tout en adressant de nouvelles critiques sur l’arbitrage, le président de la Fédération camerounaise (Fecafoot), Samuel Eto’o, lui a répondu ce lundi à travers un communiqué. Dans celui-ci, l’instance « fait part de sa vive préoccupation » suite à la sortie médiatique de Belmadi, qui alimenterait le doute quant à l’intégrité des dirigeants camerounais.

« L’intéressé sous-entend que le résultat du match aurait été faussé au détriment de l’Algérie par l’arbitre et une ‘conspiration de 2 ou 3 personnes’. Le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire dans les prochains jours devant la commission d’éthique de la FIFA », menace le document. « Mais d’ores et déjà, la Fecafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l’agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022.»

Eto’o fait la leçon

L’ancien buteur du FC Barcelone a ensuite terminé par une leçon de fair-play adressée aux Algériens. « La Fecafoot est profondément attachée aux valeurs du sport. Elle rappelle que la glorieuse incertitude de notre sport peut réserver des résultats difficiles à accepter. Mais, qu’en toutes circonstances, doivent prévaloir le respect de la règle du jeu, la considération due à l’adversaire et l’acceptation du résultat. Il est du devoir de tout dirigeant de haut niveau de préparer les compétiteurs et le public à goûter, le cas échéant, à l’amertume de la défaite et éprouver la douleur d’une élimination au scénario improbable. Le Cameroun l’a fait il y a quelques semaines quand la sélection nationale a été éliminée en demi-finale de la CAN Total Energie 2021 organisée sur son propre sol. Il en fut de même lorsque les Lions Indomptables ont concédé une défaite (0-1) face à l’Algérie au match aller qui s’est disputé au stade de Japoma à Douala », a rappelé l’instance.

« La Fecafoot exhorte les dirigeants algériens du football à user des voies légales pour exercer les droits qui leur sont reconnus (l’Algérie a déposé un recours auprès de la FIFA, ndlr). Elle demande à tous les acteurs concernés de ne jamais oublier la fonction hédoniste du football. Le football est un jeu qui doit nous unir dans la défaite comme dans la victoire », a conclu Eto’o. Pas de quoi dépassionner cette polémique…

