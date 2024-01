Le Sénégal entend « rester sur sa dynamique de victoire pour consolider les acquis de cette CAN » a déclaré ce lundi 22 janvier l’entraîneur des Lions, Aliou Cissé, qui s’exprimait en conférence de presse d’avant-match contre la Guinée prévue, mardi à 17h GMT, au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro, pour la troisième et dernière journée des matchs de poule du groupe C.

Il a promis que son équipe livrera son « meilleur match possible » contre son adversaire, e technicien sénégalais a rappelé que les rencontre entre les deux pays voisins n’ont jamais eu d’allures de matchs amicaux. « Nous préparons ce match avec sérieux et détermination. Nous avons hâte de terminer comme nous l’avons commencé sur ces deux premiers matchs. C’est un derby que nous aborderons avec la même envie que les rencontres précédentes. L’essentiel pour nous est de terminer premier pour mieux préparer nos huitièmes de finale », a-t-il ajouté.

Pour ajouter à l’ambiance du derby, le sélectionneur des champions d’Afrique en titre a jugé la Guinée comme « une équipe compétitive qui a envie de se mesurer au Sénégal et de la battre ». Mais, a-t-il prévenu, « je connais bien son entraîneur, Kaba Diawara » et il a promis de « l’empêcher de faire cela ». Au sujet de l’environnement de la sélection, il a déclaré que « les joueurs commencent à s’adapter au temps qu’il fait ici », d’où l’importance pour lui qu’ils restent à Yamoussoukro. L’enjeu de ce match est la première place du groupe dont l’occupant jouera son huitième de finale au stade Charles-Konan Banny. Loin des tensions qui ont émergé entre les journalistes des deux pays, il a rappelé les vertus du sport et les liens qui unissent les deux pays : « cela reste un match de football. Nos deux peuples sont pareils depuis des siècles et ce n’est pas le football qui peut l’enlever ».