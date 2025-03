La Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) en collaboration avec l’Association des journalistes en santé, population et développement organise un atelier de sensibilisation de trois jours sur différentes problématiques de la SRMNIA, dans la capitale du Rail. Ainsi, une trentaine de journalistes membres de l’association ont échangé hier avec des experts de la santé sur l’allaitement maternel exclusif (AME) et le Paquet intégré pour les soins attentifs. Rencontre au cours de laquelle des données ont montré le recul du taux de l’AME passant de plus de 48 % à 34 %, malgré les efforts déployés par les autorités.

Bien que l'allaitement maternel exclusif présente de nombreux avantages, son taux a nettement régressé, atteignant 34,4 % de moyenne nationale en 2023, alors qu’il a connu un pic de 46 % en 2018. Pour la technicienne supérieure diététicienne en service à la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME), Marie Bèye, ce fait peut s’expliquer par diverses raisons, dont le manque d’information et les croyances socioculturelles qui n’ont aucune base scientifique.

‘’Au Sénégal, on n'a pas de problème pour allaiter. Les femmes sénégalaises allaitent, mais leur problème, c'est le moment où elles démarrent et comment elles le font. Les principaux obstacles à l'AME sont liés aux croyances socioculturelles. Par exemple, pour la mise au sein précoce, on peut perdre énormément de temps en attendant le fameux ‘toxéntal’ par rapport à cette mise au sein. L'autre aspect, c'est le fait de donner de l'eau. Dans certaines zones, à cause de la chaleur, il faut donner de l'eau à l'enfant. Alors que tous les éléments dont il a besoin, se trouvent dans le lait maternel’’, a expliqué la spécialiste.

Avant de poursuivre qu’en dehors des pratiques traditionnelles, certaines femmes croient que l'enfant a besoin d'autre chose que le lait maternel. ‘’C'est ce manque d'information surtout qui pose problème par rapport à cela. Elles pensent que le lait maternel à lui seul ne suffit pas pour couvrir les besoins de l'enfant. Elles ont tendance à donner de l'eau, d'autres liquides et aliments’’, a-t-elle ajouté.

Pourtant, de telles pratiques ne sont pas sans inconvénient sur la santé de l’enfant, durant les six premiers mois. Pour la technicienne en nutrition, l’introduction précoce d’aliments autres que le lait maternel expose l’enfant à divers problèmes de santé.

L’AME présente de multiples avantages pour l’enfant et la mère

‘’Il peut être atteint par des infections gastro-intestinales par l'absence d’anticorps du lait maternel qui augmente le risque de diarrhée et de maladies intestinales. Il est également exposé aux infections respiratoires. L’enfant est plus vulnérable aux pneumonies, bronchites et autres maladies respiratoires. Il n’est pas aussi épargné par les otites et autres infections, car le lait maternel protège contre les infections de l’oreille et du système ORL. Avec le non-respect de l’AME, l’enfant fait face également à d’autres difficultés dont les carences nutritionnelles, le risque de retard de croissance, l’augmentation du risque de maladies chroniques dans le futur, le développement cognitif moins optimal et l’augmentation du risque de décès infantile’’ a éclairé Marie Bèye.

Pour toutes ces raisons, l’experte en nutrition appelle à une sensibilisation des mères à la pratique de l’AME pour bénéficier de ses avantages. ‘’En pratiquant l’AME, il y a une réduction des risques de maladies comme le cancer du sein et des ovaires ainsi que l’ostéoporose. Pour la récupération post-accouchement, il aide l’utérus à retrouver sa taille normale plus rapidement, en réduisant les saignements postnataux. Il favorise également la perte des kilos pris pendant la grossesse. L'allaitement exclusif a aussi un effet contraceptif naturel et peut retarder le retour des menstruations avec la méthode Mama. Il renforce l’attachement affectif entre la mère et son bébé’’, a signalé Mme Bèye.

Des avantages de l’AME qui ne sont pas également négligeables chez l’enfant. ‘’Le bébé bénéficie d’un renforcement du système immunitaire. Le lait maternel contient des anticorps qui le protègent contre les infections. Il apporte tous les nutriments essentiels pour la croissance et le développement du bébé, et permet une nutrition optimale. Le lait maternel est mieux toléré par le système digestif encore immature du nourrisson et facilite la digestion. L’AME réduit les risques de maladies chroniques, favorise le développement du cerveau et améliore les capacités intellectuelles de l’enfant’’, a-t-elle déclaré.

Avant de conclure que l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois offre une protection vitale aux nourrissons. L’introduction précoce d’aliments autres que le lait maternel expose l’enfant à divers problèmes de santé, d’où l’importance de promouvoir et de soutenir l’allaitement maternel exclusif.

IBRAHIMA BOCAR SENE