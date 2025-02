Franc s’est imposé ce dimanche 16 février contre Ama Baldé en moins de deux minutes. Le Parcellois est sorti vainqueur de cette affiche organisée par Albourakh Events.

Les Parcelles Assainies ont encore triomphé face à Pikine à l’Arène Nationale. Ce dimanche, le lutteur de Jambar Wrestling Academy, Franc, a battu le chef de file de l’écurie Falaye Baldé, Ama Baldé, en moins de deux minutes. Émile François Gomis, de son vrai nom, vient d’égaler le record de son mentor Modou Lô avec sa quatorzième victoire d’affilée en carrière. Le lutteur des Parcelles continue sa marche en avant et confirme désormais son statut de VIP. Après l’ancien roi des arènes Bombardier, il ajoute Ama Baldé à son palmarès.

Quant au leader de l’écurie Falaye Baldé, cette défaite contre Franc est la deuxième sur ses trois derniers combats (avec une victoire contre Gris Bordeaux entre les deux). Il avait été terrassé par Modou Lô en novembre 2023 dans sa quête de la couronne royale. Avant ce choc contre le roi des arènes, le jeune frère de Jules Baldé était resté sur une série de six victoires d’affilée, dont quatre consécutives contre des lutteurs des Parcelles Assainies. Il vient de concéder sa deuxième défaite contre un adversaire issu des Parcelles.

Invincible

Dans une arène nationale comble, le monde de la lutte s’était donné rendez-vous avec Albourakh Events pour le grand combat entre Ama Baldé et Franc. Les deux colosses restaient sur une victoire. Le lutteur de Jambar Wrestling Academy a terrassé Bombardier en mai dernier et s’est donné le droit d’intégrer la cour des grands. Il avait besoin de s’imposer contre Ama pour valider son statut de VIP.

Ama avait battu Gris Bordeaux en juin dernier et avait réussi à effacer son revers contre Modou Lô. Ce dimanche, ils sont arrivés au stade dans une forme optimale. Après plus de deux heures de “touss”, de préparation mystique et de derniers conseils reçus, Franc et Ama Baldé ont regagné le centre de l’arène.

Désormais seuls dans l’enceinte, le silence a gagné les tribunes. Les griots et les commentateurs étaient les seules voix qui résonnaient dans l’Arène Nationale.

La phase d’observation a duré une bonne minute. Puis Ama a lancé un premier coup mais n’a pas atteint son adversaire, bien en place. Il a envoyé un deuxième coup qui a, cette fois, atteint son adversaire qui a riposté en enchaînant une bonne rafale dont lui seul a le secret. Cet enchaînement a affaibli le lutteur de Pikine. Ndiago Or en a profité pour amorcer une attaque. Il a initié le corps à corps et pris la jambe d’Ama pour le déséquilibrer. Plus fort, Franc a réussi à le pousser à la faute, avant de le terrasser.

Le stade s’est alors embrasé.

Le poulain suit les pas de son mentor Modou Lo et égale son record. Il enchaîne un quatorzième succès d’affilée dans la lutte depuis ses débuts en 2013. Le champion CEDEAO de lutte traditionnelle confirme son statut de figure montante dans la lutte avec frappe, à 31 ans.

“Il est tombé sur mieux préparé que lui”

Après ce coup d’éclat, l’enceinte s’est remplie à la seconde. Le vainqueur a couru trouver son mentor et est tombé dans ses bras.

Franc se rapproche désormais des grands. Avec cette victoire, le champion d’Afrique s’ouvre la voie royale. Selon le chroniqueur de lutte Bécaye Mbaye, Franc a été plus fort que son adversaire. “Ama avait tout bien préparé. Il est tombé sur mieux préparé que lui. Il devait éviter la courte phase d’observation. Il pensait que Franc n’était pas prêt pour la boxe et a tenté de le déstabiliser par les coups, mais il s’est rendu compte qu’il était également à l’aise à ce niveau, ce qui l’a desservi car Franc avait tout vu avant lui”, déclare-t-il.

Selon Malick Thiandoum, Ama n’a pas été à la hauteur de l’événement sur le plan psychologique. “Contrairement à Franc, qui était très relaxe, Baldé n’a pas su digérer la pression. Tout Pikine était derrière lui. Il avait une forte pression compte tenu de ses propos d’avant-combat, peut-être que cela l’a crispé”, affirme le journaliste.

Le lutteur des Parcelles Assainies a désormais dans sa ligne de mire les anciens rois des arènes Eumeu Sène et Balla Gaye 2. Il peut aussi se frotter aux autres VIP comme Tapha Tine, Boy Niang, etc. Ama, de son côté, risque de servir de porte d’entrée aux autres jeunes qui tapent à la porte de la cour des grands.

Le Lac s’écroule

Désigné comme combat spécial, l’affiche entre Liss Ndiago et Lac Rose s’est tenue avant le choc entre le Pikinois et le Parcellois. Le lutteur de Diamaguène, Liss Ndiago, restait sur une victoire contre le neveu d’Ama, Pokola Baldé, et le lutteur de l’écurie Fass Ndakarou, Lac Rose, réussissait un come-back retentissant avec des succès contre Quench et Jackson Jr (futur adversaire de Bombardier).

Mais les amateurs ne vont pas avoir le temps de bien savourer cette affiche prometteuse. Le grand frère de Laurent Ndiago va très vite mettre KO Lac Rose. Il décroche une neuvième victoire en douze combats disputés.

Par Mamadou KANE