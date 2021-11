Nampalys Mendy, l’un des milieux de terrain des Lions du Sénégal, a fait part, dimanche soir, à Thiès (ouest), de son souhait de quitter Leicester, son club de Premier League, où son temps de jeu s’est considérablement réduit.

‘’En club, c’est normal, c’est logique, j’aimerais bien partir. J’espère, que ça va se faire (…) Mais il faut que je sois patient’’, a dit Mendy lors d’une conférence de presse de l’équipe nationale sénégalaise. Souvent sur le banc de Leicester, il a été titularisé lors du match des Lions contre les Diables Rouges du Congo, 2-0, au stade Lat-Dior de Thiès.

‘’La prestation collective s’est bien passée. C’est une bonne prestation. Ça nous tenait à cœur de terminer par une victoire. Je me suis senti bien, j’étais physiquement bien. A la fin, il y avait la fatigue. C’était normal’’, a commenté Mendy. ‘’Quand on s’entraîne bien, ça paye (…) Jouer avec Idrissa Gana Gueye, c’est facile. C’est un grand joueur. Quand on joue avec de grands joueurs, on est à l’aise. C’est à moi de m’adapter…’’ a souligné l’ancien milieu de Monaco et de Nice.