Il est l’un des enseignants les plus adulés de la Faculté de Lettres et des sciences humaines. Beaucoup d’étudiants au département de philosophie l’admirent. Dr Babacar Diop le leur rend bien. Passionné par l’enseignement, il l’est autant pour l’engagement pour les causes justes. L’injustice l’horripile.