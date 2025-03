Mouhamadou El Bachir Amar, sa complice Aminata Seck et le taximan Mamadou Lamine Diémé ont comparu, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits Dakar. Amar et Aminata ont été condamnés à un mois de prison ferme et à une amende de 100 000 F CFA pour détention de haschich. Quant au chauffeur de taxi Diémé, il a écopé de deux ans ferme pour offre et cession de drogue.

Les événements remontent au 16 février dernier, lorsqu’Aminata Seck a tenté de rejoindre son compagnon Mouhamadou El Bachir Amar, dans une suite d’hôtel à Dakar. Elle avait introduit dans l’établissement deux bonbonnes de protoxyde d’azote, mais elle a été contrainte de les laisser à l’accueil, car leur présence y est interdite. À son retour, des agents de l’Office central de répression des stupéfiants (Ocrtis) l’ont interpellée, alertés par la sécurité de l’hôtel. Lors de son arrestation, elle a été trouvée en possession de 0,5 g de haschich.

Lors de son interrogatoire, elle a révélé que M. Amar avait payé pour les produits et que Lamine Diémé, le chauffeur de taxi, était son fournisseur. En perquisitionnant le véhicule de ce dernier, les policiers ont découvert deux autres bonbonnes de protoxyde d’azote cachées dans la roue de secours du taxi. Dans la suite de l'hôtel, M. Amar a également été retrouvé avec 0,5 g de haschich.

Le trio a été arrêté sur-le-champ, mais seuls M. Seck et M. Diémé ont été placés sous mandat de dépôt. Mouhamadou El Bachir Amar, bien que convoqué, n’a pas comparu lors de l’audience, étant, selon ses avocats, hospitalisé.

Lors de l’audience, Aminata Seck a réitéré ses aveux en précisant que la drogue était destinée à sa consommation personnelle. ‘’J’ai fait une erreur. Je m’engage à ne plus toucher à la drogue’’, a-t-elle déclaré, exprimant des regrets.

De son côté, Mamadou Lamine Diémé a expliqué qu’il n’agissait que comme simple livreur, achetant les bonbonnes à un certain Aziz pour 40 000 F CFA et les revendant à 45 000 F CFA, ajoutant que le prix du transport était de 5 000 F CFA. Toutefois, son argument a été rejeté par le tribunal, qui a souligné la découverte des autres bonbonnes destinées à une autre personne. Le procureur a requis contre lui une peine de deux ans ferme pour offre et cession de drogue.

Concernant M. Seck, le procureur a demandé une requalification des faits en détention de drogue et a requis un mois ferme avec une amende de 100 000 F CFA. Le même réquisitoire a été prononcé contre M. Amar.

Maitre Ousseynou Gaye, avocat de Mlle Seck, a contesté la qualification des faits, soulignant que le protoxyde d’azote ne figure pas dans le tableau des drogues interdites au Sénégal. Il a donc plaidé pour une condamnation uniquement pour la détention de haschich et a sollicité la dispense de peine, en raison de la durée de la détention préventive de sa cliente (17 jours).

Quant à Me Babacar Mbaye, avocat de M. Diémé, il a estimé que la peine de deux ans pour la détention d’un gramme de haschich était excessive et a demandé une requalification des faits, estimant que son client cherchait uniquement à gagner 5 000 F CFA pour ses services.

Après délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Lamine Diémé a été condamné à deux ans de prison ferme, tandis que M. Amar et Mlle Seck ont été condamnés à un mois ferme et une amende de 100 000 F CFA. Les peines sont assorties d’une demande de restitution des biens saisis, notamment les téléphones et autres objets personnels.

MAGUETTE NDAO