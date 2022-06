S. Dramé, âgée de 28 ans, est en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Pikine. Accusée d’avoir kidnappé la fillette Aida Diagne depuis six jours, elle a expliqué son geste par le fait qu’elle a déjà fait deux fausses couches et qu’elle aimait et chérissait la fillette.

Après six jours d’anxiété, de recherches intenses et générales, la fillette Aida Diagne a été finalement retrouvée avant-hier à Pikine Icotaf par les limiers du commissariat de police de Pikine. Selon nos informations, avant-hier, ces derniers ont été avisés, par une source anonyme, de la présence dans un appartement sis à Pikine Icotaf, d'une dame qui n'a jamais enfanté et qui gardait une fillette dans ledit appartement. Sur le champ, puisqu’ils étaient sur cette affaire depuis des jours, une équipe a été envoyée sur les lieux.

Guettant en vain la sortie de la dame pour vérifier ladite information, elle n’a pas fait signe de vie. Mais quelques minutes plus tard, l'équipe d'intervention a pu accéder à l'immeuble tout en surveillant de près l'appartement qui était fermé à clef, renseignent nos interlocuteurs. Après avoir toqué à plusieurs reprises à la porte, sans aucune réaction de la dame enfermée chez elle, cette dernière a finalement décidé d'ouvrir la porte de sa chambre. Pour y arriver, les hommes de tenue ont usé de subterfuges, lui faisant croire être intéressés par des tissus de marque qu'elle vendait. La découverte fut sans appel, puisque la fouille de l'appartement a permis de voir la fillette recherchée en train de dormir dans la chambre à coucher de la dame. Suffisant pour qu’elle soit embarquée et conduite au siège du commissariat, pour les besoins de l’enquête.

Interrogée par les limiers, elle a soutenu s’appeler S. Dramé. Elle est née certes à Bignona, il y a de cela 28 ans, mais elle est de nationalité gambienne. Elle exerce le commerce comme activité. Lors de ses premières auditions, elle a reconnu sans ambages les faits portés à sa charge. Face aux enquêteurs, renseignent nos interlocuteurs, elle a déclaré être arrivée au Sénégal, plus précisément à Pikine Icotaf, depuis sept mois. ‘’Concernant l'enlèvement, je tenais à préciser que je me suis rendue le lundi 20 juin dernier, aux environs de 10 h, au marché zinc de Pikine pour prendre un tissu bazin. En cours de route, j’ai trouvé à la devanture d'une maison la fillette Aida Diagne, qui me tendait les deux bras pour me demander de la soulever. Sur ce, je l'ai prise dans mes bras avant d'aller dans une boutique pour lui acheter des bonbons. Sans réfléchir par la suite, j’ai enlevé la fillette avant de poursuivre mon chemin en direction de mon appartement où je suis parvenue à entrer sans éveiller aucun soupçon. Toutefois, je reconnais avoir bien pris soin de l'enfant. Depuis son enlèvement, je l'aimais et la chérissais. Je vous confie aussi avoir fait une fausse couche à deux reprises. D’ailleurs, je suivais des traitements traditionnels pour avoir un enfant’’, a renseigné la dame lors de son audition.

Par ailleurs, la perquisition effectuée à son domicile, informent nos sources, a permis de retrouver les habits et les chaussures (une robe rouge, un foulard jaune poussin et des sandales noires) que la fillette portait le jour des faits. Enfin, la fille a été retrouvée saine et sauve, sans aucune trace de violence. Elle a, par la suite, été remise à ses parents par les limiers du commissariat de police de Pikine, après avoir obtenu l'avis favorable de la hiérarchie.

En attendant son déferrement au terme de sa période de garde à vue, S. Dramé est poursuivi pour les faits d'enlèvement et de séquestration.

En outre, il y a lieu de préciser qu’après l’annonce de cette nouvelle, des populations toutes heureuses se sont rendues dans les locaux du commissariat pour porter en héros l’adjudant chargé de ce dossier.

‘’Concernant la femme qui l’avait enlevée, je l’ai pardonnée depuis que j’ai vu ma fille’’

Après que sa fille a été retrouvée saine et sauve, son père Saliou Diagne, plus connu sous le nom de ‘’Zale Make Up’’, est revenu sur les jours qu’il a passés sans voir sa fille. ‘’Je remercie tout le monde, sans exception. J’ai vu la solidarité de tous dans cette affaire. Je dis merci aux marabouts et aux policiers. Toutes les portes auxquelles j’ai toqué m’ont été ouvertes. Ce que j’ai ressenti durant ces jours, Dieu seul le sait. J’étais devenu une autre personne. Je voulais coute que coute revoir ma fille. Ma seule mission au quotidien était de la retrouver. J’étais prêt à tout pour y arriver. Si on se tue, c’est pour nos enfants, pour leur avenir. J’avais pitié de ma femme. Je la forçais à manger. Elle n’avait plus d’appétit tous ces jours. Elle est dingue de sa fille. Concernant la femme qui l’avait enlevée, je l’ai pardonnée depuis que j’ai vu ma fille’’, a confié le papa heureux après plusieurs jours de tristesse et de désolation.

CHEIKH THIAM