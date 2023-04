L'aventure bavaroise de Sadio Mané tourne au cauchemar. En plus d’un exercice délicat marqué par une longue blessure, il doit faire face à son clash avec Leroy Sané et aux conséquences du coup porté contre celui-ci. Le club de la Bavière lui a infligé une lourde sanction, suite à cette réaction violente provoquée par des propos déplacés.

Le Bayern Munich a décidé de suspendre Sadio Mané jusqu’à nouvel ordre, après l'incident survenu mardi dernier. Arrivé en grande pompe cet été en provenance de Liverpool, l’attaquant vit une première saison des plus compliquées, entre blessures et faibles de temps de jeu, tout ne se passe pas comme espéré pour le Lion. Avec ce nouveau rebondissement, son aventure en Bavière pourrait se terminer bien plus vite que prévu.

"Sadio Mané ne sera pas dans l'équipe du FC Bayern samedi prochain, pour le match à domicile contre 1899 Hoffenheim. La raison est un comportement incorrect de Mané, après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester", a communiqué le club allemand.

Mais ce n'est pas tout, car le compte en banque du Sénégalais va aussi en prendre un coup. Inflexible en matière de conduite et de règlement, le club bavarois, en sus d'avoir déjà retiré Sadio Mané de la liste pour le prochain match de Bundesliga ce week-end, compte lui faire payer une amende.

En effet, l’ancien de Liverpool écope d’une amende financière d’environ 300 millions F CFA, soit une semaine de salaire pour l’ex-joueur de Salzbourg, a annoncé Bayern & Germany.

Mais les choses pourraient se calmer avec son coéquipier, car, selon les médias allemands, les deux joueurs se sont parlé. D'après les informations du média ‘’Bild’’ ce jeudi, l'international sénégalais a reconnu sa faute à l'occasion d'un rendez-vous avec les dirigeants bavarois. Lors de cet entretien, l'ancien joueur de Liverpool, accompagné de ses agents, a expliqué son comportement à ses patrons en présence de Sané. Quelles explications a-t-il données ? L’avenir nous le dira ou lui-même.

En attendant, la question qui taraude tout le monde est : pourquoi l'attaquant sénégalais a-t-il agi de la sorte ? Selon le média ‘’Taggat’’, le champion d'Afrique 2022 a été la cible d'insultes racistes de son partenaire allemand. "Noir de merde", aurait lancé l'ancien joueur de Schalke 04. Et que c’est conscient de sa bêtise, poursuit-on, que Sané s'est excusé auprès de Mané, regrettant ses propos intolérables.

À noter aussi que le 2e du dernier Ballon d'Or France Football a également présenté ses excuses vis-à-vis de ses partenaires, après cette altercation.

Aliou Cissé a réagi

Parmi les réactions suite à cet incident entre les deux coéquipiers, celle d'Aliou Cissé s'est voulue plus ou moins lucide. Pour le sélectionneur des Lions, ce genre de malentendu peut arriver. "C'est des faits de vestiaires ; il ne faut pas en faire un gros problème. En fait, ça ne devait même pas sortir des vestiaires. Et il y a les secrets des vestiaires. Ça arrive dans le football. Le plus important est que Sadio Mané retrouve la forme pour pouvoir aider son club et l'équipe nationale pour les échéances futures. Il revient à peine de blessure, après plusieurs mois sans jouer. La reprise s'avère toujours compliquée", a commenté l'entraîneur de l'équipe nationale.

En guise de rappel, Bayern Munich traverse une zone de turbulence. Ce mardi, les Bavarois ont lourdement chuté en quarts de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (3-0), mettant en péril leurs chances de qualification pour le dernier carré. À l’issue de la rencontre, une bagarre a éclaté dans le vestiaire allemand. Sadio Mané a frappé Leroy Sané, après lui avoir reproché des propos déplacés lors de la rencontre. Les coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les deux joueurs.

Mamadou Diop