Une querelle de voisinage a conduit Adam Senghor, 35 ans, femme de ménage, devant le tribunal d’instance de Dakar. L’objet du litige ? Des toilettes mal utilisées, des injures et une bagarre qui a mal tourné. Résultat : elle a infligé des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours à la plaignante, Amy Niang.

Ce soir-là, Amy Niang n’avait qu’une envie : dormir. Nous sommes le 9 mars. Il est un peu plus de 22 h, quand elle rentre d’un dîner chez l’imam du quartier. Fatiguée, elle se prépare à se coucher rapidement, d’autant plus qu’elle doit se lever à 4 h, le lendemain, pour aller au travail. Mais alors qu’elle commence à s’assoupir, on frappe à sa porte. Derrière, Adam Senghor, 35 ans, femme de ménage, visiblement très remontée. Elle lui demande sèchement si c’est elle qui a laissé ses besoins sur la chaise des toilettes sans tirer la chasse. Amy, qui affirme ne pas avoir mis les pieds dans les toilettes communes ce jour-là, ne répond même pas. Elle referme simplement sa porte.

C’est là que tout dégénère. Adam continue de toquer, cette fois en l’injuriant. La plaignante rouvre. Et là, selon elle, c’est Adam qui l’attaque physiquement : morsure dans le dos, griffures et insultes. Elle s’est retrouvée avec sept jours d’incapacité temporaire de travail. Adam, elle, parle d’une bagarre. Elle nie avoir mordu Amy : ‘’On s’est battue, oui, mais elle m'a aussi blessée. Je ne l’ai pas mordue ; je l’ai juste griffée.’’ Elle affirme même que tout est parti d’une simple question et que c’est la cohabitation difficile qui pèse depuis plusieurs mois. Le conflit couve depuis un moment, selon Amy. Elle raconte qu’elle est harcelée depuis cinq mois par Adam et ses colocataires. Une tension liée à la gestion du courant électrique dans la maison, selon elle.

Son mari, actuellement en Europe, lui aurait conseillé de les éviter. Elle va même jusqu’à confier qu’elle a installé un seau dans sa chambre pour faire ses besoins, histoire d’éviter toute altercation.

Après avoir entendu les deux parties, le tribunal a rendu son verdict. Trois mois de prison avec sursis pour Adam Senghor, reconnue coupable de coups et blessures volontaires. Elle devra également verser 40 000 F CFA à la plaignante à titre de dommages et intérêts. À défaut de paiement, la contrainte par corps a été fixée au maximum.

MAGUETTE NDAO