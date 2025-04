Baisse coût électricité 

Le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables est revenu sur la baisse annoncée des prix de l'électricité par le ministre de tutelle. Selon lui, l'État est en train de mener beaucoup de travaux dont la finalité est d'arriver à cette baisse significative de 117 à 60 F CFA.

“Avec les potentialités que notre pays détient en termes d'énergie renouvelable, mais aussi en termes de gaz, il est tout à fait possible de réduire le coût à un prix beaucoup plus abordable, mais cela requiert effectivement la mise en œuvre de réformes structurelles”, a-t-il soutenu. À propos des actions mises en œuvre par l'État, il a mis en exergue les mesures pour faciliter l'accès aux équipements et à l'énergie.

Parmi ces actions, il y a : l'abandon de la TVA pour faciliter l'accès à ces équipements, qui font qu'aujourd'hui, les nombreux investissements dans le domaine de l'énergie solaire, la stratégie gaz-to-power... Concernant l'Aner, il est revenu sur le projet phare relatif aux lampadaires solaires déployés partout au Sénégal, dans les moindres recoins du pays. “Au-delà de ces lampadaires, l’agence pilote d’autres initiatives innovantes. Par exemple, elle travaille sur la conservation des produits agricoles grâce à des chambres froides alimentées à l’énergie solaire.

Elle mène également des projets d’électrification d’édifices publics tels que des écoles, des postes de santé et des hôpitaux. Tous ces projets étaient encore en phase pilote”, a-t-il souligné, en précisant que des efforts ont été faits pour une gestion plus transparente et équitable de ces programmes. “Pour moi, il faut de l'équité avant tout. Ces lampadaires sont financés par l’argent public – celui de tous les Sénégalais, sans distinction politique. Il était inacceptable qu’ils servent des intérêts partisans. Grâce à ce nouveau système, nous garantissons que les ressources profitent équitablement à tous les citoyens”, plaide le directeur général, le Pr. Diouma Kobor.